NASA знайшло на Місяці новий гігантський кратер, який утворюється раз на століття

На Місяці виявили найбільший серед відомих новоутворених ударних кратерів у Сонячній системі. Він з’явився лише у 2024 році після зіткнення з астероїдом або кометою, а події такого масштабу, за оцінками вчених, трапляються приблизно раз на століття

Про відкриття повідомило NASA. Новий кратер отримав назву McGetchin на честь американського геолога й дослідника Місяця Томаса Макгетчина.

Він розташований на східній частині Місяця та має близько 222 метрів у діаметрі й до 43 метрів завглибшки. За розмірами кратер приблизно дорівнює довжині двох футбольних полів. Науковці вважають, що його утворив астероїд або фрагмент комети розміром із великий будинок (від 3 до 6 поверхів), який врізався в поверхню Місяця між 11 квітня та 22 травня 2024 року.

За розрахунками дослідників, зіткнення такого масштабу відбуваються на Місяці приблизно раз на 132 роки.

Кратер помітив дослідник Роберт Вагнер під час аналізу даних апарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Порівнюючи знімки поверхні Місяця до і після удару, він звернув увагу на велику світлу ділянку, оточену темним ореолом. Саме вона вказувала на те, що поверхневий шар ґрунту зазнав значних змін.

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Подальші спостереження показали ще один незвичайний ефект. Навколо кратера утворилася зона діаметром близько 7 км, яка під час місячної ночі приблизно на 9°C холодніша за навколишню поверхню. Удар розпушив реголіт, через що він став гірше утримувати тепло. Крім того, зміни поверхні після зіткнення простежуються на відстані понад 100 км від самого кратера.

Це важливо не лише для вивчення геології Місяця. Такі дані допомагають ученим зрозуміти, як великі удари змінюють властивості поверхні, з якою у майбутньому працюватимуть місяцеходи, наукове обладнання та пілотовані експедиції.

Україна також залучена до міжнародного контексту дослідження Місяця. У 2020 році наша країна стала дев’ятою державою, яка приєдналася до Artemis Accords — домовленостей про принципи мирного дослідження Місяця, Марса та інших космічних об’єктів у межах міжнародної співпраці.

Редакція PSM звертає увагу, що «новим» кратер є з погляду геології та часу його утворення, а не тому, що він виник у 2026 році. Сам удар стався навесні 2024-го, кратер виявили під час аналізу даних LRO у жовтні 2025 року, а результати його детального дослідження оприлюднили у вересні 2026-го.

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Джерела: wionews.com; science.nasa.gov; apnews.com.