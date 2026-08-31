Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець

Чому середній показник вводить в оману, чому малий бізнес платить утричі більше за велику мережу — і чому платежі з рахунку на рахунок не безкоштовні ні для кого.

У колонці для PSM Олександр Карпов, директор Асоціації ЄМА та засновник Open API Group, детально розбирає ставки інтерчейндж: як вони формуються, чому відрізняються для різних торговців, що насправді стоїть за середніми показниками та якою є реальна ціна приймання платежів для бізнесу

Три попередні матеріали серії розбирали, що показав досвід ЄС, як це виглядало в шести юрисдикціях і чому строк важливіший за ставку. Залишилося питання, яке в українській дискусії ставлять найчастіше і відповідають на нього найгірше: скільки насправді коштує приймання платежів і чи стане воно дешевшим.

Три компоненти й четвертий шар

Торговець платить банку єдину суму за приймання картки — плату за еквайринг, або MDR. Усередині неї три частини.

Міжбанківська комісія , або інтерчейндж — іде банку, який випустив картку покупцеві.

, або інтерчейндж — іде банку, який випустив картку покупцеві. Комісія платіжної системи — за користування мережею.

— за користування мережею. Маржа еквайра — залишається банку, що обслуговує торговця.

Регулювання, яке обговорюється в Україні, обмежує одну з цих трьох. Дві інші не регульовані ніде у світі — ані в ЄС, ані в Австралії, ані в США.

Але й це ще не вся ціна. Поза MDR існує четвертий шар — фіксовані витрати, які не залежать від обороту взагалі: оренда або купівля терміналу, платіжний шлюз і його місячне обслуговування, сертифікація безпеки, мінімальна місячна плата, плата за виписки й налаштування, штрафи за дострокове розірвання договору, обробка спірних операцій.

Саме цей четвертий шар руйнує всю логіку дискусії про відсотки. Бо відсоток нараховується на оборот, а фіксована плата — ні.

Чому середній показник майже нічого не каже

Найточніше це видно там, де ставки міряє й публікує держава. Іспанія з 2014 року зобов’язує кожну платіжну установу щоквартально звітувати центральному банку про фактично застосовані ставки, а регулятора — публікувати їх поіменно.

Іспанія, плата торговця за дебетову картку Ставка Найнижча серед банків, Deutsche Bank 0,14% Великі торговельні мережі, у середньому 0,18% Середньозважена по ринку, І квартал 2026 0,28% Ресторани, у середньому 0,36% Малий інтернет-магазин через провайдера 0,50–1,10%

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Від 0,14% до 1,10% — різниця у вісім разів. При однаковій для всіх граничній ставці міжбанківської комісії 0,2%.

Регульований компонент однаковий у кожному рядку. Різницю створюють переговорна сила торговця, галузь, обсяг і те, через кого він приймає платежі.

Німецький центральний банк дає те саме з іншого боку, вимірявши повну вартість приймання на 268 торговельних підприємствах.

Складова, на операцію Готівка Національна картка Міжнародна дебетова Кредитна Обладнання 0,09 € 0,13 € 0,10 € 0,17 € Комісії за операцію 0,08 € 0,18 € 0,28 € 0,48 € Витрати часу персоналу 0,26 € 0,30 € 0,31 € 0,35 € Разом на операцію 0,43 € 0,60 € 0,69 € 1,00 € Разом від обороту 2,3% 0,8% 2,1% 2,4%

Національна карткова система коштує німецькому торговцю 0,8% обороту, міжнародна дебетова — 2,1%. Обидві працюють під тією самою граничною ставкою міжбанківської комісії 0,2%.

І окремо, з того самого дослідження: різниця в часових витратах між найдешевшим і найдорожчим способом оплати — дев’ять центів, різниця в комісіях — сорок. Тобто швидкість на касі важить приблизно вп’ятеро менше за комісію.

Українська арифметика

Середньозважений MDR в Україні — 1,248% за даними Національного банку за перший квартал 2026 року, ринкова вилка приблизно від 1,0% до 2,0%. Оренда терміналу 200–400 гривень на місяць, і часто її немає взагалі, бо термінал віртуальний.

Щоб побачити, як фіксована частина змінює ефективну ставку, зведімо все до відсотка від обороту.

Оборот на місяць Найкращі умови Стандартні умови 25 000 грн 1,80% 3,60% 125 000 грн 1,16% 2,32% 5 000 000 грн 1,00% 2,01%

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Український середній MDR вищий за конкурентні польські 0,5–0,8%. Це факт, і ховати його не варто.

Але подивіться на розмах. У Європі відстань між найкращими і найгіршими умовами для малого торговця — майже вчетверо. В Україні — удвічі. Український малий торговець на стандартних умовах платить менше за європейського на таких самих умовах, хоча міжбанківська комісія в нього втричі вища.

Причина одна: в Україні майже немає фіксованих платежів в еквайрингу. Немає обов’язкової оренди терміналу, окремої плати за сертифікацію, мінімальної місячної суми, плати за виписки, штрафів за дострокове розірвання. Ринок самоорганізувався в бік простих і прозорих тарифів раніше, ніж до нього дійшло регулювання.

Це і є справжня конкурентна перевага українського ринку — не низький відсоток, а відсутність європейського набору фіксованих плат. І саме вона під загрозою, якщо зниження міжбанківської комісії відбудеться без супровідних заходів: коли доходність відсоткової частини падає, найпростіший спосіб її компенсувати — почати брати те, чого раніше не брали.

Дві методичні примітки

Два застереження, без яких такі розрахунки перетворюються на маніпуляцію.

Перше: як зведено цифри. Усі плати переведені у відсоток від карткового обороту: відсоткові ставки взято напряму, фіксовані місячні плати поділено на оборот, плати за операцію перераховано через середній чек. Промо-умови виключені. «Найкращі умови» — це конкурентний оператор або великий клієнт, «стандартні» — малий торговець на публічному тарифі.

Друге: що це за цифри. Українська таблиця — розрахунок ЄМА на основі опублікованих тарифів, а не виміряна статистика центрального банку. Іспанські та німецькі цифри, навпаки, є вимірами регуляторів. Реальний торговець може отримати умови поза наведеною вилкою в обидва боки.

Парадокс платежу з рахунку

Тепер про головну надію дискусії: що на місці дорогого карткового еквайрингу виросте дешевий платіж просто з рахунку покупця на рахунок торговця.

Нижче — скільки такий платіж коштує торговцю там, де він справді працює, і скільки той самий торговець у того самого провайдера платить за картку. Без другої колонки перша нічого не означає.

Ринок і система Платіж з рахунку Картка Хто дешевший Польща, BLIK, інтернет Paynow 0,95%; Przelewy24 1,29% + 0,30 зл Paynow 0,95%; Przelewy24 1,29% + 0,30 зл однаково Польща, BLIK, каса 0,32–0,39% + фікс 0,55–0,59% + фікс платіж з рахунку дешевший Нідерланди, iDEAL €0,29 фіксом, без відсотка 1,8% + €0,25 платіж з рахунку вчетверо дешевший Швеція, Swish 1,50–3 крони + 30–50 крон на місяць 1,5–2,5% + абонплата залежить від чека Іспанія, Bizum 1,29% + €0,42 0,90% + €0,25 плюс схемні комісії картка дешевша

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Однозначної відповіді немає, і це головне, що варто винести з таблиці: платіж з рахунку буває дешевшим за картку, дорожчим і рівно таким самим — іноді на сусідніх ринках, іноді в того самого провайдера.

Але одне твердження таблиця підтверджує без винятків: жодна успішна європейська система платежів з рахунку не безкоштовна для торговця.

Це не збіг і не жадібність, а закон збереження. У будь-якої платіжної системи є собівартість — розробка, підтримка, захист від шахрайства, розрахунки, служба підтримки, — і хтось її оплачує. У картковому світі значну частину несе міжбанківська комісія; там, де її немає, платить торговець напряму. Правило, з якого немає винятків у жодній успішній системі Європи: торговець платить, фізична особа — безкоштовно.

Нідерландський рядок варто прочитати уважніше, бо він показує головне. Платіж з рахунку там справді вчетверо дешевший. Але подивіться не на різницю, а на карткову ставку: у країні ЄС, де міжбанківська комісія обмежена 0,2% одинадцять років поспіль, торговець платить 1,8%. Регульована частина становить приблизно одинадцяту частину того, що він реально віддає.

iDEAL дешевший не тому, що в ньому немає міжбанківської комісії — вона в цій різниці майже не бере участі. Він дешевший тому, що має іншу модель тарифікації: фіксовану, національну, без міжнародного схемного шару.

Іспанський рядок показує зворотний випадок. Карткова ставка провайдера знижується з оборотом — від 0,90% до 0,15% понад п’ять мільйонів євро на місяць. Ставка Bizum плоска на будь-якому обороті. Чим більший торговець, тим невигіднішим для нього стає платіж з рахунку.

Механізм, який це пояснює, — структура самого еквайрингового ринку в Європі. Приймання карток там сконцентроване в кількох великих гравцях, які не є банками-емітентами: міжбанківської комісії вони не отримують і від її зниження нічого не втрачають. Але саме через їхній прошарок має пройти економія, перш ніж дійти до торговця.

І тут вступає в дію проста ринкова логіка: там, де кілька гравців обслуговують більшість ринку, тиск торговця на передачу економії слабший, ніж у фрагментованому середовищі. Ідеться не про недобросовісність, а про структуру: коли регулювання стискає один компонент ціни, ринок не зобов’язаний передати економію далі — і не передає, якщо його ніщо не змушує.

Найточніше це видно в даних, наведених у Спеціальному звіті Європейської рахункової палати 01/2025. Дослідження CMSPI та Zephyre, вміщене в його Додатку II, показує структуру плати торговця в базисних пунктах за сім років.

Рік Інтерчейндж Маржа еквайра Комісія системи Разом 2015 30 14 3 47 2018 21 18 8 47 2021 21 18 10 49

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Регульований компонент упав на дев’ять пунктів. Нерегульовані зросли на одинадцять. Сукупна плата торговця у 2021 році виявилася вищою, ніж до запровадження граничних ставок. За тим самим дослідженням, міжбанківська комісія становила у 2021 році лише 43% плати торговця; решту 57% складали маржа еквайра і комісії платіжних систем.

Український еквайринговий ринок влаштований інакше: він фрагментованіший, у ньому конкурують банки, і поруч працюють платіжні агрегатори, які тиснуть на ціну знизу. Це та відмінність, яку варто зберегти, а не імпортувати європейську конфігурацію разом із європейською ставкою.

Португальський випадок варто винести окремо, бо він показує, як легко переплутати причину й наслідок.

Мобільний сервіс MB WAY працює там із 2015 року і охоплює близько 45% онлайн-операцій країни. Десять років його наводили як приклад того, що альтернатива картці може вирости органічно.

У лютому 2026 року адміністратор Банку Португалії з платіжного напряму пояснив деталь, яка змінює прочитання кейсу. Перекази між людьми через застосунок раніше технічно оформлялися як операції на картковій основі, і лише у 2024–2025 роках їх перевели на прямі міжрахункові рейки. Оплата в магазині як була картковою операцією, так і залишилася: MB WAY прив’язується до банківської картки, до восьми карток на користувача.

Тобто застосунок один, а механізмів під ним два. Коли португалець надсилає гроші другові — це справді переказ з рахунку на рахунок. Коли він розплачується в магазині — працює прив’язана картка, як і десять років тому.

Це має пряме статистичне продовження. Зростання миттєвих переказів у Португалії у 17 разів Банк Португалії пояснює зокрема міграцією операцій, які раніше проходили як карткові. Частина того, що в європейській статистиці виглядає як зростання платежів з рахунку, є перекласифікацією тих самих операцій.

Виміряти це можна: у 2024 році операції на картковій основі становили 88,9% усіх платежів у португальській системі, у 2025-му — 85,2%. Падіння на 3,7 відсоткового пункту сталося не тому, що люди перестали платити картками.

Що справді здешевлює приймання

Якщо мета — не нижча ставка як така, а дешевше приймання для торговця, інструменти є, і вони інші.

Розкриття структури тарифу. Стаття 9 Регламенту зобов’язує еквайра показувати складові комісії окремо. Малий торговець сьогодні бачить одну цифру і не може порівняти пропозиції по суті. Іспанія пішла далі за Регламент і публікує ці дані не лише окремому торговцеві, а всім — саме тому там видно розрив у вісім разів. Прозорість його не усунула, але зробила вимірюваним, а отже предметом політики, а не здогадів.

Видимість фіксованої частини. Як показує арифметика вище, саме вона робить приймання дорогим для малого бізнесу: оренда терміналу, мінімалка, плата за шлюз. Регулювати її не варто — цього не робить жодна юрисдикція світу, — але зробити видимою можна й потрібно.

Конкуренція еквайрів і платіжні агрегатори. Український ринок уже має цей тиск: банки конкурують простими тарифами, агрегатори тиснуть знизу. Це не даність, а результат конкурентної структури, яку можна зруйнувати одним необережним рішенням.

Спільна риса цього переліку: жоден із цих інструментів не потребує зниження міжбанківської комісії, і жоден не має задокументованих побічних ефектів для власника картки.

Що з цього випливає для проєкту закону

Проєкт, який готує Національний банк і має вносити уряд, передбачає проміжний рівень 0,5% на 2027 рік і цільові 0,2% та 0,3% з 1 січня 2028-го.

Український інтерчейндж сьогодні — 0,678%, MDR — 1,248%: трохи більше половини плати торговця, і це середні значення. Для малого торговця, який платить 2% і має ще фіксовані витрати, частка міжбанківської комісії в реальній вартості приймання суттєво менша.

Тепер уявімо, що проєкт запрацював. Комісія падає з 0,678% до 0,2–0,3%. За європейськими вимірюваннями передачі — від 17% до 25% — до торговця дійде близько десятої частини відсоткового пункту. Для кав’ярні з оборотом 25 000 гривень це кілька десятків гривень на місяць.

А тепер друга частина рівняння. Якщо доходність емісійної частини падає, ринок піде тим самим шляхом, що й європейський: з’являться фіксовані плати, яких сьогодні немає. Одна оренда терміналу за європейським зразком перекриє всю економію кав’ярні кількаразово.

Це не прогноз катастрофи. Це арифметика, яку варто зробити до ухвалення рішення, а не після. І саме її немає в матеріалах до законопроєкту.

Підсумок

Перше. Середній показник приховує головне. В Іспанії, де держава міряє і публікує ставки поіменно, розкид становить від 0,14% до 1,10% — у вісім разів, при однаковій для всіх граничній ставці. Регулювання міжбанківської комісії цієї відстані не скорочує, бо створюють її переговорна сила й фіксовані плати.

Друге. Українська перевага — не в низькому відсотку, а у відсутності європейського набору фіксованих плат. Вона не гарантована і не вічна.

Третє. Платіж з рахунку не безкоштовний ніде і ні для кого. Там, де він дешевший за картку, різницю створює модель тарифікації, а не відсутність міжбанківської комісії. А виникає така система з інвестиції, мандату або дотації — але ніколи зі зниження ставки.

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