FOMO навколо Біткоїна злетів до максимуму майже за два роки

Навколо Біткоїна різко посилився ефект FOMO — страх інвесторів упустити можливість заробити на подальшому зростанні. За даними Santiment, рівень оптимістичних настроїв навколо BTC піднявся до найвищої позначки з грудня 2024 року

Сплеск інтересу збігся з новим ривком ціни. 21 вересня Біткоїн піднявся до $87 395 — це найвищий рівень із 29 січня 2026 року.

Одним із головних драйверів став масштабний шорт-сквіз. За даними CoinGlass, протягом 24 годин на ринку ліквідували позицій приблизно на $370 млн, з яких близько $297,2 млн припало саме на короткі позиції.

Іншими словами, трейдери, які робили ставку на падіння Біткоїна, були змушені масово закривати угоди, коли ціна пішла вгору. Це створило додатковий попит і ще більше прискорило зростання.

Одночасно посилилася активність на ринку деривативів. Відкритий інтерес до контрактів на Біткоїн за добу зріс приблизно на 4% і досяг $61,56 млрд.

Це свідчить про те, що трейдери не лише закривали старі позиції, а й активно відкривали нові, очікуючи подальших сильних рухів.

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Ще один важливий фактор — попит з боку американських спотових BTC-ETF. У понеділок такі фонди залучили $998,95 млн чистого припливу капіталу. За даними SoSoValue, це найбільший денний результат від початку 2026 року.

На цьому тлі Біткоїн утримувався поблизу восьмимісячного максимуму. На момент публікації його ціна становила близько $86 010, а за останні шість місяців актив подорожчав приблизно на 25,15%.

Зросла й торговельна активність. За даними CoinMarketCap, добовий обсяг торгів Біткоїном підскочив приблизно на 54% і наблизився до $52 млрд.

У підсумку за останні шість місяців Біткоїн додав близько $17 280. Поєднання сильного попиту на спотовому ринку, великих вливань у ETF і активності на деривативах підштовхнуло не лише ціну, а й ринкові настрої.

На думку редакції PSM, різке зростання FOMO показує, що інвестори дедалі активніше повертаються в Біткоїн після тривалого періоду обережності. Водночас настільки сильний оптимізм часто робить ринок більш вразливим до різких коливань, особливо якщо приплив у ETF або активність на деривативах почнуть слабшати.

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Джерело: Finbold.