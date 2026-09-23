Якою буде ціна Біткоїна на початку жовтня — прогноз

Біткоїн напередодні жовтня 2026 року залишається у зоні, яку популярна модель Bitcoin Rainbow Chart історично пов’язує з недооцінкою та накопиченням. Поточна ціна BTC лише трохи перевищує найнижчу межу моделі

Bitcoin Rainbow Chart — це довгостроковий індикатор, який розподіляє ціну Біткоїна за кольоровими логарифмічними діапазонами. Нижні рівні умовно сигналізують про дешевий ринок, а верхні — про перегрів і надмірну ейфорію.

Зараз Біткоїн торгується приблизно по $86 128. При цьому найнижча зона Rainbow Chart на 2 жовтня 2026 року, яка має назву «Bitcoin is dead», проходить біля $84 125.

Тобто BTC перебуває лише приблизно на 2,4% вище нижньої межі моделі.

Наступний важливий діапазон — «Basically a Fire Sale» — розташований на рівні близько $112 145. Щоб дістатися до нього, Біткоїну потрібно додати приблизно 30%.

Ще вище модель показує зону «BUY!» на рівні $149 519. Для її досягнення BTC має зрости приблизно на 74% від поточної ціни.

Діапазон «Accumulate» проходить уже біля $203 457, що означає потенційне зростання більш ніж на 136%.

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Далі модель поступово переходить до зон, які історично відповідали дедалі сильнішому оптимізму на ринку. Рівень «Still cheap» розташований біля $279 714, «HODL!» — близько $385 876, а «Is this a bubble?» — приблизно на $531 713.

У верхній частині шкали знаходяться «FOMO intensifies» на рівні близько $712 914 та «Sell. Seriously, SELL!» — майже $970 822.

Найвища зона моделі, «Maximum Bubble Territory», на початок жовтня проходить приблизно біля $1,32 млн.

Історично нижні сині та фіолетові діапазони Rainbow Chart частіше збігалися з періодами сильного песимізму та накопичення, тоді як верхні червоні зони з’являлися під час ринкової ейфорії та наближення до піків циклу.

Водночас Rainbow Chart не варто сприймати як точний прогноз. Модель не визначає, коли Біткоїн досягне певної ціни, а лише показує, наскільки дорого або дешево актив виглядає відносно довгострокової історичної траєкторії.

На думку редакції PSM, головний сигнал Rainbow Chart зараз полягає в тому, що Біткоїн перебуває значно ближче до історичної зони недооцінки, ніж до рівнів ринкової ейфорії. Водночас сам індикатор не гарантує подальшого зростання, тому рівень близько $112 000 можна розглядати радше як наступну важливу межу моделі, а не як гарантовану ціль для ціни.

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Джерело: Finbold.