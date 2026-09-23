У ЄС хочуть обмежити заробіток на стейблкоїнах: що зміниться

Європейські центробанки пропонують закрити способи отримання прихованих відсотків за стейблкоїнами. Під обмеження можуть потрапити кредитні продукти та схеми винагород, які дозволяють обходити чинну заборону

Як повідомляє CoinDesk, Європейський центральний банк і національні центробанки ЄС виклали свою позицію у відповіді на консультацію Єврокомісії щодо перегляду крипторегламенту MiCA. Наразі це пропозиції, а не вже ухвалені зміни.

Регулятори підтримують заборону на виплату доходу за стейблкоїнами, але вважають, що її потрібно поширити й на послуги, які поки не охоплені MiCA. Зокрема, йдеться про криптокредитування, запозичення та продукти, які платформи пропонують як стейкінг.

Мета — перекрити схеми, за яких користувач формально не отримує відсотків за зберігання токенів, але заробляє через додаткові операції з ними. Це не означає пропозиції заборонити весь стейкінг: у цій частині документа йдеться саме про непряму дохідність стейблкоїнів.

«Електронні гроші призначені для здійснення платежів, а не як засіб заощадження», — зазначено в документі Європейської системи центральних банків.

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На думку регуляторів, такі винагороди розмивають межу між електронними грошима та банківськими депозитами й створюють нерівні умови конкуренції. Серед можливих способів обходу вони називають окремі бонуси програм лояльності та винагороди за надання ліквідності у DeFi.

Окремо центробанки пропонують переглянути вимоги до резервів. Зараз щонайменше 30% резервів стейблкоїнів мають зберігатися на банківських депозитах, а для категорії значущих — 60%. Натомість пропонують зосередитися на тому, яка частина резервів погашається протягом одного та п’яти робочих днів. Це має зменшити ризик раптового відпливу коштів із банків.

Для українців, які користуються криптосервісами в ЄС, можливі зміни можуть означати перегляд доступних програм доходу. Конкретні наслідки залежатимуть від остаточних норм і юрисдикції платформи.

Редакція PSM звертає увагу, що прив’язка стейблкоїна до долара чи євро не робить дохідний продукт із ним безризиковим. Передавання токенів у позику додає ризик неповернення коштів, навіть якщо сам стейблкоїн зберігає стабільну ціну.

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