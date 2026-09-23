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У ЄС хочуть обмежити заробіток на стейблкоїнах: що зміниться

23.09.2026 13:10
Микола Деркач

Європейські центробанки пропонують закрити способи отримання прихованих відсотків за стейблкоїнами. Під обмеження можуть потрапити кредитні продукти та схеми винагород, які дозволяють обходити чинну заборону

У ЄС хочуть обмежити заробіток на стейблкоїнах: що зміниться

Фото: chatgpt.com

Як повідомляє CoinDesk, Європейський центральний банк і національні центробанки ЄС виклали свою позицію у відповіді на консультацію Єврокомісії щодо перегляду крипторегламенту MiCA. Наразі це пропозиції, а не вже ухвалені зміни.

Регулятори підтримують заборону на виплату доходу за стейблкоїнами, але вважають, що її потрібно поширити й на послуги, які поки не охоплені MiCA. Зокрема, йдеться про криптокредитування, запозичення та продукти, які платформи пропонують як стейкінг.

Мета — перекрити схеми, за яких користувач формально не отримує відсотків за зберігання токенів, але заробляє через додаткові операції з ними. Це не означає пропозиції заборонити весь стейкінг: у цій частині документа йдеться саме про непряму дохідність стейблкоїнів.

«Електронні гроші призначені для здійснення платежів, а не як засіб заощадження», — зазначено в документі Європейської системи центральних банків.

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На думку регуляторів, такі винагороди розмивають межу між електронними грошима та банківськими депозитами й створюють нерівні умови конкуренції. Серед можливих способів обходу вони називають окремі бонуси програм лояльності та винагороди за надання ліквідності у DeFi.

Окремо центробанки пропонують переглянути вимоги до резервів. Зараз щонайменше 30% резервів стейблкоїнів мають зберігатися на банківських депозитах, а для категорії значущих — 60%. Натомість пропонують зосередитися на тому, яка частина резервів погашається протягом одного та п’яти робочих днів. Це має зменшити ризик раптового відпливу коштів із банків.

Для українців, які користуються криптосервісами в ЄС, можливі зміни можуть означати перегляд доступних програм доходу. Конкретні наслідки залежатимуть від остаточних норм і юрисдикції платформи.

Редакція PSM звертає увагу, що прив’язка стейблкоїна до долара чи євро не робить дохідний продукт із ним безризиковим. Передавання токенів у позику додає ризик неповернення коштів, навіть якщо сам стейблкоїн зберігає стабільну ціну.

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Рубрики: BlockchainГрошіЄвропаЄвросоюзЗаконодавствоКриптовалютиСвітНовини
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