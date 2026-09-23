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НБУ застосував заходи впливу до чотирьох небанків

23.09.2026 10:10
Микола Деркач

Нацбанк України застосував заходи впливу до чотирьох фінансових компаній: ТОВ «ФК СВ Кепітал»; ТОВ «УФК»; ТОВ «ФК «Фінрайт»; ТОВ «ФК «Фактор Плюс»

НБУ застосував заходи впливу до чотирьох небанків

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Щодо зупинення окремого виду операцій

До ТОВ «ФК СВ Кепітал» та ТОВ «УФК» застосовано заходи впливу у вигляді зупинення до 21 вересня 2027 року окремого виду операцій, а саме – надання іншим особам коштів на умовах договору поворотної фінансової допомоги.

За результатами безвиїзного нагляду Національний банк встановив, що ТОВ «ФК СВ Кепітал» та ТОВ «УФК» здійснювали ризикову діяльність, яка загрожує інтересам його клієнтів чи кредиторів. Зокрема, йдеться про здійснення операцій (прямо або опосередковано), що не мають економічної доцільності (сенсу).

Виявлення таких фактів є підставою для застосування до фінансової установи заходу впливу у вигляді зупинення окремого виду операцій відповідно до пункту 5 частини четвертої статті 48 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

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Щодо письмового застереження

До ТОВ «ФК «Фінрайт» застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за виявлений недолік в його діяльності відповідно до вимог Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2024 року № 185 (зі змінами).

ТОВ «ФК «Фінрайт» зобов’язане до 13 жовтня 2026 року усунути виявлений недолік у своїй діяльності.

Щодо вимоги про усунення порушень

ТОВ «ФК «Фактор Плюс» отримало вимогу про вжиття заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України. Відповідну вимогу товариство отримало у зв’язку з тим, що звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВ «ФК «Фактор Плюс» за 2025 рік не відповідає вимогам Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами).

ТОВ «ФК «Фактор Плюс» зобов’язане вжити заходів для усунення (виправлення) виявленого під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 13 жовтня 2026 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 вересня 2026 року.

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