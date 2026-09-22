Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

НБУ змінив ліцензії чотирьом фінкомпаніям

22.09.2026 10:10
Микола Деркач

Національний банк України погодив зміни до ліцензій чотирьох небанківських фінансових установ. Усі вони самостійно звернулися до регулятора з відповідними заявами

НБУ змінив ліцензії чотирьом фінкомпаніям

Фото: НБУ

Йдеться про ТОВ «ФК Соната Фінанс», ТОВ «Експо Проперті Груп», ТОВ «Кредитпромінвест» та ТОВ «Гроші 247».

Після рішення НБУ з ліцензій усіх чотирьох компаній виключено право на надання послуг факторингу.

Факторинг — це фінансова послуга, за якої компанія отримує право вимоги боргу в обмін на фінансування. Такий інструмент часто використовує бізнес, щоб швидше отримати гроші за товари чи послуги, не чекаючи, доки клієнт проведе оплату.

Після скорочення обсягу ліцензій компанії продовжать працювати, однак набір дозволених фінансових послуг для них буде вужчим.

ТОВ «ФК Соната Фінанс» зможе й надалі надавати кошти та банківські метали в кредит, а також здійснювати фінансовий лізинг.

ТОВ «Експо Проперті Груп», ТОВ «Кредитпромінвест» та ТОВ «Гроші 247» матимуть право надавати кошти та банківські метали в кредит.

Також читайте: НБУ розширив список бенчмарк-ОВДП для банків

Таким чином, зміни не означають повного анулювання ліцензій або припинення роботи цих установ. НБУ лише виключив із переліку дозволених для них операцій один вид фінансової діяльності — факторинг.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 17 вересня 2026 року.

Регулятор зазначає, що зміни внесли на підставі власних заяв компаній, тобто установи самі ініціювали перегляд обсягу своїх ліцензій.

На думку редакції PSM, такі рішення важливо відрізняти від санкцій або примусового позбавлення ліцензії. У цьому випадку йдеться про добровільне звуження переліку фінансових послуг, які компанії можуть надавати, тоді як їхня основна діяльність у дозволених напрямах продовжується.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами: 

НБУ виправив дані платіжного балансу за 2020-2026

Як змінився реальний ВВП України у 2026 — НБУ

НБУ випустив нову пам’ятну монету, присвячену символу української культури

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ випустив набір пам’ятних монет 22.09.2026

НБУ випустив набір пам’ятних монет
НБУ розширив список бенчмарк-ОВДП для банків 21.09.2026

НБУ розширив список бенчмарк-ОВДП для банків
НБУ виправив дані платіжного балансу за 2020-2026 21.09.2026

НБУ виправив дані платіжного балансу за 2020-2026
Як змінився реальний ВВП України у 2026 — НБУ 19.09.2026

Як змінився реальний ВВП України у 2026 — НБУ
НБУ випустив нову пам’ятну монету, присвячену символу української культури 18.09.2026

НБУ випустив нову пам’ятну монету, присвячену символу української культури
НБУ підвищив облікову ставку 17.09.2026

НБУ підвищив облікову ставку

Вибір редакції
Всі
Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії
ТОП статей 21.09.2026

Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії

 UPI в Індії: як працюють платежі без комісії і хто за них платить
ТОП статей 18.09.2026

UPI в Індії: як працюють платежі без комісії і хто за них платить

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика
ТОП статей 14.09.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика

 Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами
ТОП статей 10.09.2026

Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами

Останні новини
Сьогодні  17:10

ФОПи у 2027 році платитимуть більше податків: що зміниться

 Сьогодні  16:00

Учені знайшли спосіб зробити батареї меншими та легшими

 Сьогодні  14:50

НБУ випустив набір пам’ятних монет

 Сьогодні  13:40

Акції техгігантів готуються до останнього ривка перед великим обвалом — стратег

 Сьогодні  12:30

Магнітна буря наближається до Землі: коли очікувати пік

 Сьогодні  11:20

XRP додав майже $7 млрд капіталізації за добу: чи досягне $2

 Сьогодні  10:10

НБУ змінив ліцензії чотирьом фінкомпаніям

 Всі новини
banner
credit link image