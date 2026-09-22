НБУ змінив ліцензії чотирьом фінкомпаніям

Національний банк України погодив зміни до ліцензій чотирьох небанківських фінансових установ. Усі вони самостійно звернулися до регулятора з відповідними заявами

Йдеться про ТОВ «ФК Соната Фінанс», ТОВ «Експо Проперті Груп», ТОВ «Кредитпромінвест» та ТОВ «Гроші 247».

Після рішення НБУ з ліцензій усіх чотирьох компаній виключено право на надання послуг факторингу.

Факторинг — це фінансова послуга, за якої компанія отримує право вимоги боргу в обмін на фінансування. Такий інструмент часто використовує бізнес, щоб швидше отримати гроші за товари чи послуги, не чекаючи, доки клієнт проведе оплату.

Після скорочення обсягу ліцензій компанії продовжать працювати, однак набір дозволених фінансових послуг для них буде вужчим.

ТОВ «ФК Соната Фінанс» зможе й надалі надавати кошти та банківські метали в кредит, а також здійснювати фінансовий лізинг.

ТОВ «Експо Проперті Груп», ТОВ «Кредитпромінвест» та ТОВ «Гроші 247» матимуть право надавати кошти та банківські метали в кредит.

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Таким чином, зміни не означають повного анулювання ліцензій або припинення роботи цих установ. НБУ лише виключив із переліку дозволених для них операцій один вид фінансової діяльності — факторинг.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 17 вересня 2026 року.

Регулятор зазначає, що зміни внесли на підставі власних заяв компаній, тобто установи самі ініціювали перегляд обсягу своїх ліцензій.

На думку редакції PSM, такі рішення важливо відрізняти від санкцій або примусового позбавлення ліцензії. У цьому випадку йдеться про добровільне звуження переліку фінансових послуг, які компанії можуть надавати, тоді як їхня основна діяльність у дозволених напрямах продовжується.

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Джерело: НБУ.