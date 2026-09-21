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Visa запускає новий захист від шахрайства для банків

21.09.2026 19:20
Микола Деркач

Visa представила оновлене рішення A2A Protect, яке має допомагати банкам виявляти шахрайські перекази між рахунками ще до того, як гроші будуть списані з рахунку клієнта

Visa запускає новий захист від шахрайства для банків

Фото: unsplash.com

Ключове оновлення — новий уніфікований скоринг ризиків. Уперше він поєднує власні технології Visa з технологіями Featurespace. Система аналізує транзакції в режимі реального часу та сигналізує банку, якщо бачить ознаки потенційного шахрайства, йдеться в пресрелізі.

За даними Visa, A2A Protect може скоротити рівень шахрайства більш ніж на 50%, а кількість хибних сповіщень — більш ніж на 40%.

Йдеться про перекази account-to-account, або A2A, коли гроші переміщуються безпосередньо між банківськими рахунками. Популярність таких операцій швидко зростає: за прогнозом компанії, до 2028 року кількість A2A-транзакцій у світі може перевищити 5,8 трлн, що на 160% більше, ніж у 2024 році.

Разом із поширенням таких платежів зростають і ризики. Шахраї дедалі швидше адаптують свої схеми до нових форматів переказів, тому банкам важливо бачити підозрілу активність ще до завершення операції.

A2A Protect використовує штучний інтелект і методи передавального навчання, щоб аналізувати ризики на основі глобальних даних. Для банків це означає, що їм не потрібно місяцями накопичувати власну статистику, перш ніж система почне працювати ефективно.

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Рішення може використовуватися фактично з першого дня, а установи, які долучаються до обміну аналітичними даними на рівні платіжної мережі, отримують додаткові сигнали про нові схеми шахрайства та скоординовану активність зловмисників.

Окремо Visa наголошує на можливості виявляти шахрайські мережі, які важко помітити на рівні одного банку. Якщо підозрілі дії відбуваються одразу в кількох установах, спільна аналітика може допомогти швидше побачити загальну картину.

Для інтеграції A2A Protect використовує єдиний API, тож банкам не потрібно повністю перебудовувати наявні системи. Кожне попередження також містить пояснення, чому конкретну транзакцію система вважає ризиковою.

За словами Волтера Ліроні, старшого віцепрезидента Visa у регіоні CEMEA, головне завдання — дати фінансовим установам більше інформації про ризики, не створюючи зайвих перешкод для звичайних клієнтів.

На думку редакції PSM, головна цінність таких систем — у швидкості реакції. Якщо банк отримує сигнал про потенційне шахрайство ще до авторизації переказу, він має більше шансів зупинити втрату коштів, а не розслідувати її вже після списання. На тлі стрімкого зростання A2A-платежів роль такої превентивної аналітики лише посилюватиметься.

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Рубрики: VisaБанкиБезпекаСвітНовиниТехнології
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