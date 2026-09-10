close-btn
PaySpaceMagazine

У Дії можуть з’явитися фінансові сервіси від Visa

10.09.2026 14:50
Микола Деркач

Міністерство цифрової трансформації України та Visa опрацьовують нові фінансові сервіси для Дії. Серед них — автоматизація державних платежів за допомогою Agentic Pay та можливість здійснювати міжнародні перекази через Visa Direct

У Дії можуть з’явитися фінансові сервіси від Visa

Фото: t.me/diia_gov

Про це повідомила міністерка цифрової трансформації України Оксана Ферчук після зустрічі з командою Visa.

Одним із головних напрямів співпраці вона назвала інтеграцію Agentic Pay у Дію. Йдеться про технологію, яка потенційно може автоматизувати окремі платежі користувача — наприклад, сплату штрафів або регулярних платежів.

«Головний фокус — Agentic Pay у Дії. Ця технологія може автоматизувати державні платежі — від штрафів до регулярних платежів», — зазначила Ферчук.

За її словами, Visa розглядає Україну як потенційний перший у світі приклад інтеграції агентних платежів із державною цифровою платформою. Наразі сторони продовжують вивчати технічні можливості інтеграції та майбутнього тестування сервісу.

Ще один напрям — запуск міжнародних переказів безпосередньо в Дії за допомогою Visa Direct.

«Ми вивчаємо можливість запуску такого сервісу та створення спільної робочої групи за участю банків і технологічних партнерів», — повідомила міністерка.

Також читайте: Бізнес зможе заявити про втрату майна на окупованих територіях через Дію

Окремо під час зустрічі обговорили питання кібербезпеки. Сторони планують посилити співпрацю у протидії шахрайству, захисті від загроз, пов’язаних із дипфейками, а також у використанні поведінкового аналізу транзакцій.

Мінцифри та Visa також продовжать спільні проєкти у сфері підприємництва. Зокрема, йдеться про Дія.Бізнес і жіночий акселератор «Відважна», який є українською реалізацією глобальної ініціативи She’s Next, Empowered by Visa. Цього року програму планують оновити з урахуванням актуальних потреб українських підприємиць.

«Дякую Visa за незмінну підтримку цифрової трансформації України. Сподіваюся, що наша співпраця вийде на новий рівень», — підсумувала Ферчук.

На думку редакції PSM, найбільш помітною частиною цієї співпраці може стати саме поява нових платіжних функцій у Дії. Якщо Agentic Pay та Visa Direct дійдуть до повноцінного запуску, застосунок зможе вийти за межі зберігання документів і державних послуг та ще більше перетворитися на універсальний цифровий інструмент для повсякденних фінансових операцій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами: 

Українці можуть отримати компенсацію за втрату роботи через Дію

У Дії зʼявилися нові категорії у Реєстрі збитків

У Дії розповіли про корисну функцію для студентів

Рубрики: VisaДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Бізнес зможе заявити про втрату майна на окупованих територіях через Дію 27.08.2026

Бізнес зможе заявити про втрату майна на окупованих територіях через Дію
Українці можуть отримати компенсацію за втрату роботи через Дію 25.08.2026

Українці можуть отримати компенсацію за втрату роботи через Дію
Чому українські онлайн-сервіси випереджають європейські 17.08.2026

Чому українські онлайн-сервіси випереджають європейські
У Дії зʼявилися нові категорії у Реєстрі збитків 13.08.2026

У Дії зʼявилися нові категорії у Реєстрі збитків
У Дії розповіли про корисну функцію для студентів 04.08.2026

У Дії розповіли про корисну функцію для студентів
Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2026 22.07.2026

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2026

Вибір редакції
Всі
Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами
ТОП статей 10.09.2026

Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами

 Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець
ТОП статей 31.08.2026

Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець

 Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків
ТОП статей 31.08.2026

Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків

 Кому українські банки готові позичати гроші у 2026 році: портрет типового позичальника
ТОП статей 27.08.2026

Кому українські банки готові позичати гроші у 2026 році: портрет типового позичальника

Останні новини
Сьогодні  18:20

Інфляція в Україні зросла — звіт НБУ за серпень

 Сьогодні  17:40

У Резерв+ розширили перелік тих, хто може оформити відстрочку онлайн

 Сьогодні  17:00

Кити Біткоїна перестали торгувати: чого чекати

 Сьогодні  16:00

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 — Податкова

 Сьогодні  14:56

Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами

 Сьогодні  14:50

У Дії можуть з’явитися фінансові сервіси від Visa

 Сьогодні  13:40

Учені знайшли на Марсі загадкові отвори невідомого походження

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.