У Дії можуть з’явитися фінансові сервіси від Visa

Міністерство цифрової трансформації України та Visa опрацьовують нові фінансові сервіси для Дії. Серед них — автоматизація державних платежів за допомогою Agentic Pay та можливість здійснювати міжнародні перекази через Visa Direct

Про це повідомила міністерка цифрової трансформації України Оксана Ферчук після зустрічі з командою Visa.

Одним із головних напрямів співпраці вона назвала інтеграцію Agentic Pay у Дію. Йдеться про технологію, яка потенційно може автоматизувати окремі платежі користувача — наприклад, сплату штрафів або регулярних платежів.

«Головний фокус — Agentic Pay у Дії. Ця технологія може автоматизувати державні платежі — від штрафів до регулярних платежів», — зазначила Ферчук.

За її словами, Visa розглядає Україну як потенційний перший у світі приклад інтеграції агентних платежів із державною цифровою платформою. Наразі сторони продовжують вивчати технічні можливості інтеграції та майбутнього тестування сервісу.

Ще один напрям — запуск міжнародних переказів безпосередньо в Дії за допомогою Visa Direct.

«Ми вивчаємо можливість запуску такого сервісу та створення спільної робочої групи за участю банків і технологічних партнерів», — повідомила міністерка.

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Окремо під час зустрічі обговорили питання кібербезпеки. Сторони планують посилити співпрацю у протидії шахрайству, захисті від загроз, пов’язаних із дипфейками, а також у використанні поведінкового аналізу транзакцій.

Мінцифри та Visa також продовжать спільні проєкти у сфері підприємництва. Зокрема, йдеться про Дія.Бізнес і жіночий акселератор «Відважна», який є українською реалізацією глобальної ініціативи She’s Next, Empowered by Visa. Цього року програму планують оновити з урахуванням актуальних потреб українських підприємиць.

«Дякую Visa за незмінну підтримку цифрової трансформації України. Сподіваюся, що наша співпраця вийде на новий рівень», — підсумувала Ферчук.

На думку редакції PSM, найбільш помітною частиною цієї співпраці може стати саме поява нових платіжних функцій у Дії. Якщо Agentic Pay та Visa Direct дійдуть до повноцінного запуску, застосунок зможе вийти за межі зберігання документів і державних послуг та ще більше перетворитися на універсальний цифровий інструмент для повсякденних фінансових операцій.

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