Українці можуть отримати компенсацію за втрату роботи через Дію

Втратили роботу через війну? Подайте заяву до міжнародного Реєстру збитків

Про це повідомила пресслужба Дії.

«Мільйони українців через війну втратили роботу або стабільний дохід. Тепер про ці втрати можна заявити до міжнародного Реєстру збитків через Дію та подати вимогу про їх компенсацію», — йдеться у повідомленні.

Подати заяву можуть українці, які:

мали оплачувану роботу або були самозайнятими;

втратили дохід від оплачуваної роботи внаслідок дій росії після 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення

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Як подати заяву в категорії A3.4 «Втрата оплачуваної роботи»:

Авторизуйтеся на порталі Дія. Оберіть розділ Репарації: міжнародний Реєстр збитків. Виберіть категорію. Заповніть заяву та додайте докази, якщо вони є. Підпишіть заяву електронним підписом і надішліть її.

Якщо ви фізична особа-підприємець і втратили дохід від бізнесу, подавайте заяву в окремій категорії — А3.5 «Втрата приватного підприємництва».

«Змусимо росію заплатити за завдані збитки», — наголосили в Дії.

Реєстр створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих після 24 лютого 2022 року на території України, через міжнародно-протиправні дії Російської Федерації проти України. Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації та Міністерство юстиції. Розвиток сервісу виконується швейцарсько-українською Програмою EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа.

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