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У Дії розповіли про корисну функцію для студентів

04.08.2026 20:00
Микола Деркач

Змінюйте місце реєстрації в гуртожитку — онлайн через Дію

У Дії розповіли про корисну функцію для студентів

Фото: chatgpt.com

«Оформлюйте реєстрацію без паперів і візитів до ЦНАП. Подайте заяву на порталі Дія, дочекайтеся погодження від закладу освіти, оплатіть послугу — і очікуйте на рішення про реєстрацію», — зазначають у пресслужбі Дії.

Як змінити місце реєстрації в гуртожитку:

  • авторизуйтеся на порталі Дія;
  • відкрийте Послуги → Усі послуги → Зміна місця проживання;
  • перевірте свої дані та оберіть реєстрацію в гуртожитку;
  • вкажіть заклад освіти й адресу гуртожитку;
  • якщо договір про проживання укладений на папері — додайте його номер і дату;
  • підпишіть заяву КЕП або Дія.Підписом;
  • після погодження заяви закладом освіти оплатіть послугу та дочекайтеся результату.

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Подати заяву можуть студенти, які не є військовозобов’язаними, мають РНОКПП та уклали договір про проживання в гуртожитку.

Перелік закладів, де доступний сервіс, поступово розширюється, актуальний список дивіться на порталі Дія.

Менше паперової рутини — більше часу на навчання.

Проєкт реалізується Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки уряду Швейцарії. За співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки, Державною міграційною службою України та ДП «Документ».

Редакція PSM звертає увагу: онлайн-реєстрація в гуртожитку доступна лише за умови, що заклад освіти вже підключений до сервісу. Перед поданням заяви студентам варто перевірити актуальний перелік установ на порталі Дія та переконатися, що договір про проживання оформлений належним чином.

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Рубрики: ДіяЛайфхакиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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