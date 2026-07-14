Мінцифри оновило верифікацію Starlink через Дію

Міністерство цифрової трансформації оновило процедуру верифікації терміналів Starlink у застосунку та на порталі Дія. Нововведення стосуються громадян, фізичних осіб-підприємців і бізнесу. Тепер під час реєстрації необхідно вказувати KIT-номер та UTID (або один із цих ідентифікаторів), а також з’явилися нові функції для керування зареєстрованими пристроями

Для юридичних осіб сервіс доступний на порталі Дія. Подати заявку можуть компанії та їхні відокремлені підрозділи, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі понад один рік. Під час реєстрації потрібно вказати KIT-номер і UTID, а за наявності — також Dish ID та номер облікового запису Starlink.

Для громадян і ФОПів процедура верифікації здійснюється через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), а також у відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Під час подання заяви необхідно пред’явити сам термінал і надати його ідентифікаційні дані.

Окрім оновлених вимог до реєстрації, Мінцифри додало низку нових можливостей:

юридичні особи можуть видаляти термінали Starlink із державного реєстру через портал Дія;

громадяни та ФОПи отримали можливість видаляти свої термінали через ЦНАП;

бізнес тепер може замовити витяг із переліком усіх зареєстрованих терміналів Starlink.

Після перевірки інформації пристрій потрапляє до так званого «білого списку», що дозволяє використовувати його без обмежень.

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Верифікація терміналів Starlink стала обов’язковою в Україні після запровадження державного механізму обліку обладнання супутникового зв’язку. Це дає змогу державі контролювати легальне використання терміналів, спрощує їхню ідентифікацію та мінімізує ризики використання незареєстрованих пристроїв.

Як це вплине на українців

Оновлення насамперед спрощує адміністрування Starlink для власників терміналів. Користувачам буде легше підтвердити реєстрацію свого обладнання, а бізнес отримає централізований облік усіх пристроїв і можливість швидко видаляти термінали, які більше не використовуються або були передані іншим користувачам.

Для звичайних українців та ФОПів зміни означають більш зрозумілу процедуру реєстрації й можливість офіційно керувати своїм обладнанням через ЦНАП. Водночас наявність термінала у «білому списку» гарантуватиме його безперебійну роботу без ризику обмежень через відсутність верифікації. Для бізнесу це також спрощує аудит обладнання та управління корпоративними мережами супутникового зв’язку.

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Джерело: Дія.