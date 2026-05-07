Держустанови тепер можуть офіційно купувати Starlink через Prozorro

07.05.2026 14:20
Ольга Деркач

Органи влади та територіальні громади тепер можуть офіційно закуповувати комплекти Starlink за бюджетні кошти через Prozorro. Це стало можливим після того, як Київстар отримав право офіційно продавати послуги супутникового інтернету Starlink для українського держсектору та бізнесу

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України на своєму офіційному сайті.

У Мінцифри пояснили, що раніше держустанови не могли напряму купувати комплекти Starlink, оскільки в Україні не було офіційного продавця. Через це закупівлі часто блокувалися або вимагали складних юридичних процедур і додаткових погоджень.

Тепер органи влади, комунальні підприємства та громади можуть оголошувати відкриті тендери на Prozorro без юридичних бар’єрів. Закупівлі обладнання та послуг здійснюватимуться офіційно за кошти державного й місцевих бюджетів.

Держсектор і бізнес зможуть отримати сервіс «під ключ» — від постачання терміналів і підключення до подальшого технічного обслуговування через одного українського оператора.

Starlink може забезпечувати доступ до інтернету під час блекаутів, надзвичайних ситуацій або перебоїв у роботі наземної телеком-інфраструктури.

«Будуємо стійку цифрову державу, яка працює за будь-яких умов», — заявили у Мінцифри.

Нагадаємо, що верифікувати Starlink тепер можна у відділеннях Нової пошти та Укрпошти. Фізичні особи отримали нові можливості для верифікації терміналів Starlink. Окрім ЦНАПів, подати заявку на включення пристрою до білого списку відтепер можна у відділеннях Нової пошти та Укрпошти по всій країні. Кожен підтверджений термінал потрапляє до білого списку й працює без обмежень. Неверифіковані пристрої не активуватимуть, щоб унеможливити використання супутникового зв’язку у ворожих безпілотниках.

