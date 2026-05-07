close-btn
PaySpaceMagazine

Податок на цифрові платформи змінили та винесуть в Раду — Гетманцев

07.05.2026 10:50
Микола Деркач

Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти законопроєкт 15111-д у другому читанні та в цілому

Податок на цифрові платформи змінили та винесуть в Раду — Гетманцев

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, підготовлений до другого читання законопроект 15111-д спрямований на імплементацію Модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ та Директиви Ради (ЄС) 2021/514 (DAC7), а також запроваджує прозорі умови для оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Зокрема доопрацьована Комітетом редакція враховує такі ключові положення:

  • доходи фізособи, отримані через цифрові платформи, оподатковуються операторами платформ як податковими агентами – без необхідності відкриття спецрахунків чи подання декларацій користувачем платформи;
  • платформи утримують ПДФО за пільговою ставкою 10% без окремої сплати військового збору (у подальшому ставка буде коригуватися пропорційно до зниження ставки військового збору);
  • доходів фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік звільняються від оподаткування;

Читайте також: Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ

  • відсутні обмеження для ФОП при роботі через платформу: якщо особа реєструється на платформі як ФОП, то оператор платформи не утримує ПДФО, але якщо така особа реєструється на платформі для особистих цілей (продаж вживаних речей), то платформа утримує 10% податку, як для звичайної фізособи;
  • передбачено блокування сайтів платформ, які порушують вимоги податкового законодавства (реєстр добросовісних платформ буде доступний на вебсайті ДПС);
  • усунуто нерівність між платформами резидентами і нерезидентами;
  • надано доручення ДПС провести роз’яснювальну роботу для фізосіб, які працюють через цифрові платформи щодо оподаткування таких доходів;
  • враховано зміни до КЗпП для унеможливлення перекваліфікації відносин з платформою у трудові відносини.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оштрафував «НоваПей» на майже 8 млн грн

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

НБУ оновив правила кредитування для банків

Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
Податки на міжнародні посилки зміняться — Мінфін 06.05.2026

Податки на міжнародні посилки зміняться — Мінфін
Гральний ринок України отримає нового регулятора: що зміниться 06.05.2026

Гральний ринок України отримає нового регулятора: що зміниться
Реформа ТЦК і нові правила бронювання 06.05.2026

Реформа ТЦК і нові правила бронювання
У Верховній Раді ініціюють криміналізацію українофобії 23.04.2026

У Верховній Раді ініціюють криміналізацію українофобії
Податкова стратегія України зміниться — Зеленський 22.04.2026

Податкова стратегія України зміниться — Зеленський
Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків 22.04.2026

Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків

Вибір редакції
Всі
Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика
ТОП статей 29.04.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  14:20

Держустанови тепер можуть офіційно купувати Starlink через Prozorro

 Сьогодні  13:40

Кійосакі розповів, як розбагатіти за умов фінансової кризи

 Сьогодні  13:00

Час може поводитись як квантовий об’єкт — науковці

 Сьогодні  12:10

Mastercard та Visa інвестували в Astrada

 Сьогодні  10:50

Податок на цифрові платформи змінили та винесуть в Раду — Гетманцев

 Сьогодні  10:10

Скільки боргів стягнули з українців і за що — Опендатабот

 06.05.2026  19:30

Податки на міжнародні посилки зміняться — Мінфін

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.