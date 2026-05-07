Податок на цифрові платформи змінили та винесуть в Раду — Гетманцев

Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти законопроєкт 15111-д у другому читанні та в цілому

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, підготовлений до другого читання законопроект 15111-д спрямований на імплементацію Модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ та Директиви Ради (ЄС) 2021/514 (DAC7), а також запроваджує прозорі умови для оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Зокрема доопрацьована Комітетом редакція враховує такі ключові положення:

доходи фізособи, отримані через цифрові платформи, оподатковуються операторами платформ як податковими агентами – без необхідності відкриття спецрахунків чи подання декларацій користувачем платформи;

платформи утримують ПДФО за пільговою ставкою 10% без окремої сплати військового збору (у подальшому ставка буде коригуватися пропорційно до зниження ставки військового збору);

доходів фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік звільняються від оподаткування;

відсутні обмеження для ФОП при роботі через платформу: якщо особа реєструється на платформі як ФОП, то оператор платформи не утримує ПДФО, але якщо така особа реєструється на платформі для особистих цілей (продаж вживаних речей), то платформа утримує 10% податку, як для звичайної фізособи;

передбачено блокування сайтів платформ, які порушують вимоги податкового законодавства (реєстр добросовісних платформ буде доступний на вебсайті ДПС);

усунуто нерівність між платформами резидентами і нерезидентами;

надано доручення ДПС провести роз’яснювальну роботу для фізосіб, які працюють через цифрові платформи щодо оподаткування таких доходів;

враховано зміни до КЗпП для унеможливлення перекваліфікації відносин з платформою у трудові відносини.

