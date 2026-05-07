Податок на цифрові платформи змінили та винесуть в Раду — Гетманцев

Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти законопроєкт 15111-д у другому читанні та в цілому
Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, підготовлений до другого читання законопроект 15111-д спрямований на імплементацію Модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ та Директиви Ради (ЄС) 2021/514 (DAC7), а також запроваджує прозорі умови для оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.
Зокрема доопрацьована Комітетом редакція враховує такі ключові положення:
- доходи фізособи, отримані через цифрові платформи, оподатковуються операторами платформ як податковими агентами – без необхідності відкриття спецрахунків чи подання декларацій користувачем платформи;
- платформи утримують ПДФО за пільговою ставкою 10% без окремої сплати військового збору (у подальшому ставка буде коригуватися пропорційно до зниження ставки військового збору);
- доходів фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік звільняються від оподаткування;
- відсутні обмеження для ФОП при роботі через платформу: якщо особа реєструється на платформі як ФОП, то оператор платформи не утримує ПДФО, але якщо така особа реєструється на платформі для особистих цілей (продаж вживаних речей), то платформа утримує 10% податку, як для звичайної фізособи;
- передбачено блокування сайтів платформ, які порушують вимоги податкового законодавства (реєстр добросовісних платформ буде доступний на вебсайті ДПС);
- усунуто нерівність між платформами резидентами і нерезидентами;
- надано доручення ДПС провести роз’яснювальну роботу для фізосіб, які працюють через цифрові платформи щодо оподаткування таких доходів;
- враховано зміни до КЗпП для унеможливлення перекваліфікації відносин з платформою у трудові відносини.
