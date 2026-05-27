Програму єЯсла можуть розширити

В Україні планують розширити програму єЯсла для батьків, які зареєстровані як ФОП, та самозайнятих громадян

Про йдеться у проєкті закону №15265, передає ІА «Ре-Інформ».

Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». До переліку людей, які можуть претендувати на допомогу, хочуть включити батьків-підприємців та батьків, які провадять незалежну професійну діяльність (наприклад адвокатів, нотаріусів, приватних психологів тощо).

Наразі програма єЯсла фактично більше орієнтована на людей, які працюють за трудовим договором. Через це батьки-підприємці та самозайняті батьки опиняються у нерівних умовах, хоча теж працюють, сплачують податки та доглядають за дітьми.

Нагадаємо, масштабна програма єЯсла діє в Україні з 1 січня 2026 року. Її мета — допомогти батькам повернутися до професійної діяльності. Держава бере на себе частину витрат на няню або приватний садочок, щоб матері чи батьки могли вийти на роботу на повний робочий день після того, як дитині виповнився один рік.

Раніше ми також писали, що голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев розповів, на що можна буде витратити отримані гроші в рамках проєкту єЯсла.

Він пояснив, — допомога єЯсла — це щомісячна державна виплата для батьків дітей віком від 1 до 3 років, які повернулися до роботи:

у 2026 році – 8 000 грн;

для дитини з інвалідністю – 12 000 грн;

з 2027 року – розмір визначається законом про держбюджет.

Її мета – допомогти оплатити послуги догляду за дитиною, щоб мама або тато могли працювати.

Виплата надходить на спецрахунок і використовується для оплати у безготівковій формі офіційних послуг догляду за дитиною. Тобто, надавач послуг має бути зареєстрований як ФОП або юрособа і працювати за відповідним видом діяльності (перелік КВЕДів передбачений Постановою КМУ №169).

«Якщо ж допомога не використана або є залишок після завершення терміну – кошти підлягають поверненню. Крім того, цією ж Постановою визначено перелік платних послуг, які можуть надаватись державними та комунальними закладами дошкільної освіти, на які також можна використати отриману допомогу (детальніше – в інфографіці), — пише нардеп. — Якщо у вас виникають проблеми на практиці з користуванням цією послугою – пишіть. Буду оперативно звертатися до Уряду щодо удосконалення програми.

