Чи можна одночасно отримувати субсидію і пільгу

Часто українці сприймають житлову субсидію та пільгу на оплату комунальних послуг як одну й ту саму форму державної підтримки. Проте між ними є принципова різниця — як у правилах призначення, так і в самому механізмі допомоги

Обидві програми покликані частково компенсувати витрати населення на житлово-комунальні послуги. Також держава може відшкодовувати витрати на скраплений газ, тверде та рідке пічне паливо. Саме через схожість цілей ці види підтримки часто плутають між собою.

Житлова субсидія надається родинам, які через недостатній рівень доходів не можуть самостійно покривати повну вартість комуналки. Під час ухвалення рішення враховують фінансовий стан домогосподарства, а головним критерієм є сукупний дохід сім’ї.

Правила призначення субсидій визначає Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджене постановою Кабміну №848 від 21 жовтня 1995 року.

Пільга, натомість, є передбаченою законом перевагою для окремих категорій громадян. Йдеться про ветеранів війни, родини загиблих Захисників та Захисниць України, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС, дітей війни та багатодітні сім’ї.

Водночас пільги на оплату комунальних послуг можуть призначатися як із урахуванням доходів сім’ї, так і без такого критерію — залежно від категорії одержувача. Механізм надання пільг регулюється постановою Кабінету Міністрів №373 від 17 квітня 2019 року.

Чи можна отримувати обидва види допомоги одночасно

Законодавство не дозволяє одночасно користуватися і житловою субсидією, і пільгою на оплату комунальних послуг. Якщо людина має право на обидва види підтримки, їй призначають лише один із них.

Тому отримувачам варто заздалегідь прорахувати, який варіант буде фінансово вигіднішим саме для них.

Нагадаємо, з 1 червня 2026 року тарифи на комунальні послуги в Україні залишаться без змін. Уряд та постачальники зафіксували чинні ціни на електроенергію й природний газ на тривалий період.

