В Україні пропонують суттєво підняти прожитковий мінімум і зарплати

26.05.2026 19:30
Ольга Деркач

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15224-5, який передбачає різке підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та зарплати вже у 2026 році

Документ 22 травня подала лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко.

Зараз прожитковий мінімум в Україні становить 3 209 грн на людину. Автори ініціативи вважають, що ця сума у 2,5-3,5 раза нижча за реальні потреби громадян та не відповідає конституційним гарантіям.

Законопроєкт пропонує підвищувати соціальні стандарти поетапно. Уже з 1 липня 2026 року загальний прожитковий мінімум планують збільшити до 9 900 грн, а з 1 жовтня — до 10 180 грн.

Також передбачене суттєве зростання мінімальної пенсії. Із липня вона може зрости до 7 387 грн, а з жовтня — до 7 591 грн. Це майже утричі більше за нинішній рівень.

Мінімальну зарплату пропонують встановити на рівні 12 160 грн із жовтня 2026 року. Окремо Тимошенко ініціює підвищення виплат військовим у 1,5 раза вже з червня 2026 року.

У документі також прописані нові прожиткові мінімуми для різних категорій населення. Для дітей до 6 років із липня пропонують встановити 7 858 грн, а з жовтня — 8 074 грн. Для дітей 6-18 років — 10 035 грн та 10 312 грн відповідно.

Для працездатних українців прожитковий мінімум може зрости до 11 833 грн із липня та до 12 160 грн із жовтня. Для непрацездатних осіб — до 7 387 грн та 7 591 грн.

Фінансувати масштабне підвищення соціальних виплат пропонують за рахунок змін у податковій політиці, перегляду бюджетних витрат, операцій із держборгом та обмеження зарплат у держсекторі.

Зокрема, законопроєкт передбачає різке підвищення податку на прибуток банків — до 75%.

Окремий пункт документа стосується зарплат посадовців. На період воєнного стану та ще 30 днів після його завершення зарплати частини чиновників і керівників держкомпаній хочуть обмежити рівнем грошового забезпечення рядового військового з урахуванням бойових доплат.

Водночас обмеження не планують поширювати на суддів, військових та представників силових структур. Перелік посад має визначити Кабмін.

