Деякі українці можуть втратити частину стажу

До завершення процесу оцифрування паперових трудових книжок залишаються лічені дні. Водночас навіть статус «виконано» у системі Пенсійного фонду ще не означає, що весь ваш трудовий або страховий стаж автоматично врахували без помилок

Пенсійний фонд України продовжує переносити дані з паперових трудових книжок у цифровий формат. Саме тому працівникам варто не лише переконатися, що документи обробили, а й окремо перевірити, чи всі періоди роботи потрапили до страхового стажу.

Переглянути статус оцифрування можна через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Якщо навпроти документа відображається позначка «виконано», це свідчить про те, що трудову книжку вже перевели в електронний формат.

Однак на цьому перевірку завершувати не варто. Після оцифрування необхідно впевнитися, що Пенсійний фонд зарахував усі періоди трудової діяльності. Для цього потрібно відкрити вкладку «Відцифрована ЕТК» у розділі «Дані ЕТК», який розташований у меню «Електронна трудова книжка» в особистому кабінеті користувача.

Саме там можна побачити, які періоди страхового стажу були враховані, а які — ні. Якщо певний проміжок часу відсутній, варто звернути увагу на коментарі працівників Пенсійного фонду. У поясненнях зазвичай вказують причину, через яку стаж не зарахували. Після цього необхідно усунути неточності або надати додаткові документи.

Які періоди включають до страхового стажу

Українське законодавство передбачає, що до страхового стажу можуть зараховуватися різні види діяльності та соціальних періодів.

До стажу враховується офіційне працевлаштування за трудовим договором, якщо роботодавець щомісяця сплачував мінімальний єдиний соціальний внесок.

Також зараховується підприємницька діяльність у статусі ФОП за умови сплати відповідних внесків.

Окремо до страхового стажу включають проходження військової служби, а також службу в поліції, державних органах і органах місцевого самоврядування.

Враховуються й соціальні періоди, зокрема відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, а також догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

До стажу можуть зарахувати період догляду за людиною з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю або особою віком понад 80 років.

Також враховується час отримання допомоги по безробіттю.

У деяких випадках до страхового стажу включають період навчання у вищих навчальних закладах, технікумах або училищах, але це стосується лише окремих періодів до 2004 року.

Може бути врахована й робота за кордоном — за умови, якщо між Україною та відповідною державою діє міжнародна угода про взаємне визнання стажу.

Крім цього, до страхового стажу входить строкова військова служба та періоди тимчасової непрацездатності, зокрема лікарняні.

Джерело: На пенсії.