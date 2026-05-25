В Україні зміниться підхід до мобілізації — Стерненко

25.05.2026 14:50
Ольга Деркач

Україна готує масштабні зміни у підходах до мобілізації та комплектування армії. Уже найближчими місяцями влада планує запустити реформу, яка передбачатиме нові принципи служби, перегляд системи виплат та інший формат мобілізаційних процесів

Фото: kmu.gov.ua, instagram.com/zelenskiy_official

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко, пише Новини.LIVE.

За його словами, реформа проходитиме у два етапи та має суттєво змінити нинішню модель функціонування війська.

Перший етап стартує вже у червні. Він буде зосереджений насамперед на фінансовому забезпеченні військових та умовах проходження служби. Одним із ключових рішень стане підвищення виплат для піхотинців. У Міноборони також працюють над новою системою контрактів для військовослужбовців.

Окремо розглядається впровадження механізму демобілізації за принципом черговості. Йдеться про модель, за якої порядок звільнення зі служби залежатиме від дати мобілізації або початку служби військового. Таким чином влада намагається створити більш прогнозовані умови для людей, які тривалий час перебувають у війську.

Другий етап реформи стосуватиметься безпосередньо системи мобілізації. Стерненко заявив, що підхід до комплектування армії зміниться настільки, що «перестане бути схожим на те, що відбувається зараз». Водночас конкретні механізми чи нові правила він поки не розкрив.

На тлі дискусій щодо мобілізації українська влада також планує активніше залучати іноземців до служби у Силах оборони. За словами радника міністра оборони, цей напрямок розглядають як один зі способів посилення армії в умовах затяжної війни.

Крім кадрових змін, Україна має намір нарощувати інтенсивність ударів по території росії. Деталей щодо цього напрямку також не оприлюднили, однак останніми місяцями українські безпілотники дедалі частіше атакують військову та промислову інфраструктуру в глибині рф.

Тема реформування мобілізаційної системи залишається однією з найбільш чутливих в українському суспільстві. На тлі тривалої війни влада перебуває під тиском через необхідність одночасно забезпечувати армію людьми, підтримувати економіку та відповідати на суспільний запит щодо прозорих і зрозумілих правил служби.

