Деякі українці можуть отримати 20% доплати до пенсії

Частина українських пенсіонерів має можливість помітно збільшити розмір своїх щомісячних виплат. Для цього не потрібно мати особливий трудовий стаж чи додатково працювати — ключову роль відіграє місце проживання та наявність спеціального статусу

Йдеться про так звану «гірську» надбавку. Деякі громадяни можуть отримувати додатково 20% до основного розміру пенсії. Таке право передбачене для людей, які постійно проживають у населених пунктах зі статусом гірських.

Згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», підвищені пенсійні виплати доступні пенсіонерам, які мешкають у гірських регіонах. Це стосується як місцевих жителів, так і внутрішньо переміщених осіб, якщо вони офіційно проживають у такій місцевості.

Статус гірського надають населеним пунктам, розташованим на висоті щонайменше 400 метрів над рівнем моря. Однак однієї лише висоти недостатньо. Такі території також повинні відповідати низці додаткових критеріїв, серед яких:

недостатньо розвинений ринок праці;

слабка соціально-побутова інфраструктура;

ускладнене транспортне сполучення та обмежена доступність.

Що потрібно для оформлення надбавки

Щоб почати отримувати доплату в розмірі 20% до пенсії, необхідно виконати кілька обов’язкових умов:

мати офіційно зареєстроване місце проживання в населеному пункті зі статусом гірського;

оформити статус жителя гірського населеного пункту;

після подання документів отримати відповідне посвідчення — його видають протягом 30 днів.

Після отримання посвідчення пенсіонер може звернутися із заявою на нарахування доплати. Подати документи можна:

до органів місцевого самоврядування — сільської, селищної або міської ради;

через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Які ще існують доплати за місцем проживання

Окрім «гірської» надбавки, в Україні діє ще один вид доплати до пенсії — для громадян, які проживають або проживали на територіях радіоактивного забруднення.

Право на таку виплату мають люди, які станом на 26 квітня 1986 року або в період із 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року проживали чи працювали:

у зоні безумовного (обов’язкового) відселення;

у зоні гарантованого добровільного відселення.

Обов’язковою умовою також є наявність статусу особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для таких пенсіонерів передбачена щомісячна доплата у розмірі 2 595 грн.

