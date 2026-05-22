Українцям перерахують платіжки за комуналку

Після російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури українці вже не раз стикалися з відключеннями тепла та гарячого водопостачання. Через це в багатьох виникало закономірне питання: як у таких ситуаціях мають нараховувати оплату за комунальні послуги, якщо їх фактично не було або вони надавалися з порушенням стандартів якості

Що зміниться для споживачів

В уряді уточнили механізм дій у разі надзвичайних ситуацій. Про оновлені правила повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, нововведення дадуть змогу збільшити суму перерахунку для споживачів та точніше враховувати реальний обсяг і якість послуг, які люди отримали фактично. Крім того, процедура стане обов’язковою для всіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від області чи громади.

«Люди не повинні оплачувати повну вартість тепла чи гарячої води, якщо через російські атаки на енергетичну та комунальну інфраструктуру послуги надавалися з перебоями або не відповідали належній якості», — наголосила очільниця уряду.

Також нові правила передбачають додаткові можливості для місцевої влади. Органи самоврядування зможуть частково покривати витрати комунальних підприємств коштом резервних фондів місцевих бюджетів. Йдеться насамперед про фінансування робіт із відновлення інфраструктури, яка зазнала пошкоджень унаслідок атак.

Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що для повноцінної підготовки до нового опалювального сезону Україні необхідно щонайменше €5,4 млрд. Ці кошти, зокрема, потрібні на відновлення енергетичної системи країни.

Нагадаємо, що з 1 червня 2026 року українцям не доведеться готуватися до нового стрибка тарифів на комунальні послуги. Влада разом із ключовими постачальниками вирішила зберегти чинні ціни на електроенергію та газ без змін ще на тривалий час. Водночас ситуація з водопостачанням залишається менш прогнозованою, оскільки остаточні тарифи в цій сфері визначаються на місцевому рівні.

Джерело: 24 Канал.