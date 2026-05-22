ЄБРР надав ОККО €10 млн фінансування

22.05.2026 10:10
Ольга Деркач

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погодив фінансування для концерну «Галнафтогаз», який управляє мережею АЗК OKKO

Фото: bank.gov.ua

Йдеться про кредитну лінію обсягом до €10 млн, кошти з якої спрямують на розвиток мережі зарядних станцій для електромобілів на території України. Рішення про виділення фінансування вже підтримала рада директорів ЄБРР.

Загальна вартість проєкту оцінюється у €13,5 млн. У межах ініціативи компанія планує встановити нові електрозарядні комплекси в різних областях України, що має посилити покриття зарядної інфраструктури та збільшити кількість доступних точок для власників електромобілів.

У ЄБРР зазначили, що фінансова підтримка дозволить «Галнафтогазу» продовжити розвиток напряму електрозарядної інфраструктури попри воєнні ризики, економічну нестабільність та складний доступ українського бізнесу до комерційного фінансування на ринкових умовах.

Окрім кредитного фінансування, проєкт також отримає грантову підтримку в межах європейської програми Connecting Europe Facility — Transport (CEF-T). Зокрема, йдеться про механізм Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF), який реалізує Європейська комісія у співпраці з ЄБРР як партнером з імплементації.

OKKO, що входить до структури ОККО Group концерну «Галнафтогаз», входить до числа найбільших мереж автозаправних комплексів в Україні. Компанія управляє 411 АЗК по всій країні.

Окрім паливного бізнесу, група активно розвиває інші напрями діяльності, зокрема мережі закладів харчування, власні лабораторії контролю якості пального, а також бізнеси у сферах енергетики, агросектора, девелопменту та роздрібної торгівлі. Загалом структура компанії охоплює понад 10 окремих напрямів діяльності.

У 2024 році ЄБРР уже підтримував проєкти «Галнафтогазу». Тоді банк погодив фінансування на €60 млн для будівництва заводу з виробництва біопального.

Також у квітні 2025 року OKKO залучила €157 млн фінансування від трьох міжнародних банківських установ для реалізації проєкту вітрової електростанції «Іваничі».

Наразі компанія також очікує на остаточне погодження фінансування від ЄБРР та Міжнародної фінансової корпорації для будівництва вітрової електростанції потужністю 189 МВт у Волинській області.

Джерело: Forbes.

