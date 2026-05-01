ЄБРР надасть ПриватБанку €825 млн: подробиці

01.05.2026 15:40
Ольга Деркач

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) разом із ПриватБанком запускають новий механізм розподілу ризиків на €825 млн для підтримки українського бізнесу. Ініціатива має розширити доступ компаній до фінансування та стимулювати інвестиційні проєкти навіть в умовах воєнних ризиків

Фото: privatbank.ua, unsplash.com

Сторони вже підписали мандатний лист щодо запуску непрофінансованого механізму розподілу ризиків. Укладання фінальної угоди очікується протягом найближчих місяців.

У межах проєкту ЄБРР покриватиме частину кредитного ризику за новими субкредитами, які ПриватБанк надаватиме українським компаніям. Це дозволить банку активніше кредитувати бізнес і збільшити обсяги фінансування приватного сектору.

Структура механізму передбачає два ключові напрями. Перший — до €692 млн у межах Програми стійкості та засобів існування ЄБРР. Кошти спрямують на фінансування оборотного капіталу та інвестиційних потреб підприємств.

Другий напрям — до €133 млн у межах Кредитної лінії EU4Business-ЄБРР. Він орієнтований на довгострокове інвестиційне фінансування мікро-, малого та середнього бізнесу.

Окрім кредитів, компанії зможуть отримати інвестиційні заохочення у вигляді грантів. Це має знизити фінансове навантаження на бізнес і стимулювати реалізацію нових проєктів.

Пріоритет у межах програми EU4Business-ЄБРР надаватиметься підприємствам, що постраждали від війни. Йдеться, зокрема, про компанії з пошкодженими або зруйнованими активами, бізнеси, засновані або керовані ветеранами, а також підприємства, що працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю. Окрему увагу приділять компаніям, очолюваним жінками та молоддю.

«Цей інструмент дозволить банку збільшити обсяги кредитування та активніше фінансувати пріоритетні сегменти економіки навіть в умовах воєнних ризиків. Ми дуже цінуємо підтримку ЄБРР для українського бізнесу. За останні роки ця співпраця вже відкрила бізнесу доступ до фінансування на більш ніж мільярд євро. Підписання рекордної угоди нового непрофінансованого механізму розподілу ризиків із ЄБРР ми очікуємо вже протягом наступних місяців», — зазначив член правління ПриватБанку з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв.

За даними банку, упродовж 2025 року 12,1 тис. клієнтів сегмента МСБ отримали фінансування на 24,5 млрд грн у межах програм міжнародної підтримки. Новий механізм із ЄБРР має продовжити цю динаміку та розширити доступ бізнесу до ресурсів.

Джерело: ПриватБанк.

