Скільки заробив ПриватБанк у 2026

29.04.2026 15:10
Ольга Деркач

У першому кварталі 2026 року ПриватБанк зберіг лідерські позиції на фінансовому ринку України, продемонструвавши стабільні фінансові результати та операційну стійкість в умовах повномасштабної війни. Банк забезпечував безперебійну роботу сервісів, розвивав платіжну інфраструктуру та підтримував активність клієнтів по всій країні

ПриватБанк наростив прибуток і сплатив рекордні податки у 2026

Фото: bank.gov.ua

Фінансові результати та податки

За підсумками січня–березня 2026 року прибуток до оподаткування становив 25,9 млрд грн, що на 17% більше, ніж за аналогічний період торік. Чистий прибуток досяг 12,8 млрд грн.

ПриватБанк також утримує статус найбільшого платника податків серед українських банків. У першому кварталі 2026 року до бюджету сплачено 44,1 млрд грн, з яких 42,1 млрд грн — податок на прибуток за четвертий квартал 2025 року.

Загалом за підсумками 2025 року банк перерахував 58,2 млрд грн податку на прибуток, зробивши один із найбільших внесків у фінансову стабільність держави.

Зростання клієнтської бази та кредитування

Позитивна динаміка пояснюється зростанням довіри клієнтів та розвитком нових напрямів бізнесу. Обсяг коштів клієнтів на кінець першого кварталу збільшився на 19% у річному вимірі.

Кількість активних користувачів Приват24 зросла на 2%, а бізнес-клієнтів — на 4%. Водночас банк продовжив нарощувати кредитування: чистий кредитний портфель зріс на 44% у річному вимірі та на 8,8% від початку року — до 170 млрд грн. Основними напрямами фінансування залишаються енергетика, оборонно-промисловий комплекс, виробництво, агросектор та логістика.

Паралельно ПриватБанк розвиває складні фінансові інструменти, зокрема проєктне, факторингове та торговельне фінансування.

Цікаве по темі: ПриватБанк спростив податкову звітність для бізнесу

Робота в умовах енергетичних викликів

На тлі атак на енергетичну інфраструктуру та блекаутів банк забезпечив безперервність роботи. У межах ініціативи POWERBANKING сотні відділень працювали як пункти підтримки, де клієнти могли отримати фінансові послуги, підзарядити пристрої та скористатися базовими сервісами.

«Попри тривалі виклики, перед якими стоїть банк і як загалом економіка країни, ПриватБанк продовжує демонструвати високу операційну стійкість та посилювати своє лідерство на фінансовому ринку. Ми пишаємось бути найбільшим платником податків у банківському секторі і ключовим фінансовим партнером держави, забезпечуючи стабільність і підтримуючи бізнес-активність у стратегічних галузях, від енергетики до оборонно-промислового комплексу», — коментує Лариса Чернишова, заступниця голови правління банку з питань фінансів.

Інклюзивність та благодійність

У першому кварталі 2026 року банк оновив Стратегію безбар’єрності, розширив інклюзивні сервіси та створив окрему службу підтримки для ветеранів, військових і людей з інвалідністю.

Також ПриватБанк посилив благодійну діяльність, спрямувавши понад 130 млн грн на проєкти у сферах освіти, медицини та зміцнення обороноздатності країни.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ПриватБанк і Mastercard продовжили програму безкоштовної доставки карток

Прибуток Приватбанку за 2025 рік впав

ПриватБанк надав Нафтогазу ₴5 млрд кредиту

Джерело: ПриватБанк.

Новини по темі
ПриватБанк спростив податкову звітність для бізнесу 28.04.2026

ПриватБанк і Mastercard продовжили програму безкоштовної доставки карток 16.03.2026

Прибуток Приватбанку за 2025 рік впав 10.02.2026

ПриватБанк надав Нафтогазу ₴5 млрд кредиту 10.12.2025

ПриватБанк, Visa та NAVI запускають фінансові продукти для геймерів в Україні 09.12.2025

ПриватБанк примусового стягне $3 млрд з Коломойського та Боголюбова 27.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика
 PlayCity: як працює регулятор, кого штрафує і чому його критикують
НБУ виключив колектора з реєстру

Які податки потрібно сплатити при отриманні спадщини

Озоновий шар Землі може відновлюватись, але є нюанс

У Дії запустили нові функції для бізнесу

Біткоїн накриває хвиля FOMO: прогнози

Звітність для ФОПів змінили: як подавати декларацію

Visa запускає оплату криптовалютою без посередників

