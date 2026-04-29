Скільки заробив ПриватБанк у 2026

У першому кварталі 2026 року ПриватБанк зберіг лідерські позиції на фінансовому ринку України, продемонструвавши стабільні фінансові результати та операційну стійкість в умовах повномасштабної війни. Банк забезпечував безперебійну роботу сервісів, розвивав платіжну інфраструктуру та підтримував активність клієнтів по всій країні

Фінансові результати та податки

За підсумками січня–березня 2026 року прибуток до оподаткування становив 25,9 млрд грн, що на 17% більше, ніж за аналогічний період торік. Чистий прибуток досяг 12,8 млрд грн.

ПриватБанк також утримує статус найбільшого платника податків серед українських банків. У першому кварталі 2026 року до бюджету сплачено 44,1 млрд грн, з яких 42,1 млрд грн — податок на прибуток за четвертий квартал 2025 року.

Загалом за підсумками 2025 року банк перерахував 58,2 млрд грн податку на прибуток, зробивши один із найбільших внесків у фінансову стабільність держави.

Зростання клієнтської бази та кредитування

Позитивна динаміка пояснюється зростанням довіри клієнтів та розвитком нових напрямів бізнесу. Обсяг коштів клієнтів на кінець першого кварталу збільшився на 19% у річному вимірі.

Кількість активних користувачів Приват24 зросла на 2%, а бізнес-клієнтів — на 4%. Водночас банк продовжив нарощувати кредитування: чистий кредитний портфель зріс на 44% у річному вимірі та на 8,8% від початку року — до 170 млрд грн. Основними напрямами фінансування залишаються енергетика, оборонно-промисловий комплекс, виробництво, агросектор та логістика.

Паралельно ПриватБанк розвиває складні фінансові інструменти, зокрема проєктне, факторингове та торговельне фінансування.

Робота в умовах енергетичних викликів

На тлі атак на енергетичну інфраструктуру та блекаутів банк забезпечив безперервність роботи. У межах ініціативи POWERBANKING сотні відділень працювали як пункти підтримки, де клієнти могли отримати фінансові послуги, підзарядити пристрої та скористатися базовими сервісами.

«Попри тривалі виклики, перед якими стоїть банк і як загалом економіка країни, ПриватБанк продовжує демонструвати високу операційну стійкість та посилювати своє лідерство на фінансовому ринку. Ми пишаємось бути найбільшим платником податків у банківському секторі і ключовим фінансовим партнером держави, забезпечуючи стабільність і підтримуючи бізнес-активність у стратегічних галузях, від енергетики до оборонно-промислового комплексу», — коментує Лариса Чернишова, заступниця голови правління банку з питань фінансів.

Інклюзивність та благодійність

У першому кварталі 2026 року банк оновив Стратегію безбар’єрності, розширив інклюзивні сервіси та створив окрему службу підтримки для ветеранів, військових і людей з інвалідністю.

Також ПриватБанк посилив благодійну діяльність, спрямувавши понад 130 млн грн на проєкти у сферах освіти, медицини та зміцнення обороноздатності країни.

Джерело: ПриватБанк.