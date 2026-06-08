Які країни найактивніше платять українському бізнесу

Міжнародні покупці продовжують нарощувати роль у доходах українського бізнесу. Хоча понад 90% онлайн-платежів припадає на українські картки, іноземні клієнти забезпечують велику частину обороту завдяки значно вищому середньому чеку

Про це свідчать дані WayForPay, яка проаналізувала статистику онлайн-платежів українських компаній та визначила країни, чиї картки найчастіше використовують для оплати українських товарів і послуг.

За підсумками 2025 року через українські банківські картки було проведено 20,5 млн транзакцій на загальну суму ₴18,57 млрд. Саме внутрішній ринок залишається основним джерелом онлайн-платежів для бізнесу.

Водночас міжнародна аудиторія демонструє суттєвий внесок у виручку українських компаній. Ключовою особливістю стала різниця у середньому розмірі платежу. Якщо середній чек української картки становив близько ₴906, то для іноземних карток цей показник сягнув ₴3 279.

Таким чином, міжнародні покупці витрачали за одну транзакцію більш ніж у 3,5 раза більше, ніж українські клієнти. Саме це дозволяє іноземним платежам формувати майже третину загального обороту, незважаючи на відносно невелику частку в загальній кількості оплат.

У WayForPay зазначають, що така тенденція відповідає світовим трендам. За оцінками міжнародних досліджень, транскордонна торгівля вже забезпечує близько 20% світового ринку e-commerce та зростає швидше за загальний сегмент онлайн-продажів.

Читайте також: Гранти до €2 млн та підтримка бізнесу: добірка можливостей

Додатковим фактором розвитку є зміна споживчої поведінки. Згідно зі звітом DHL Cross-Border Buying Report, майже половина покупців у світі здійснює покупки в закордонних інтернет-магазинах щонайменше раз на місяць, а 16% роблять це щотижня або навіть частіше.

Найбільшим іноземним ринком для українського бізнесу у 2025 році стали США. Картками американських банків було оплачено товари та послуги українських компаній на понад ₴1,31 млрд.

Друге місце посіла Польща з показником майже ₴947 млн. До четвірки найбільших міжнародних ринків також увійшли Велика Британія та Німеччина.

Експерти пояснюють таку географію поєднанням кількох факторів. З одного боку, саме в цих країнах проживають великі українські громади та значна кількість громадян України, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни. З іншого — США, Польща, Велика Британія та Німеччина належать до найбільших цифрових ринків світу з високим рівнем використання онлайн-платежів.

Дані за 2026 рік демонструють схожу картину. Лідерами серед міжнародних ринків залишаються США, Польща, Велика Британія та Німеччина. До переліку найактивніших також входять Чехія, Канада, Ізраїль, Іспанія та Італія.

Якщо оцінювати саме оборот міжнародних платежів, то найбільший внесок забезпечують США, Польща, Велика Британія, Німеччина, а також Канада та Чехія. При цьому середній чек за американськими, британськими та ізраїльськими картками перевищує середні показники по Україні.

У WayForPay звертають увагу, що міжнародні платежі сьогодні пов’язані не лише з продажем товарів. Українські компанії дедалі активніше експортують цифрові продукти, онлайн-курси, консультаційні послуги, SaaS-рішення, підписки, IT-послуги та сервіси для бізнесу.

На думку експертів, стабільність рейтингу міжнародних ринків свідчить про те, що український бізнес уже сформував власну закордонну аудиторію. Для багатьох компаній міжнародні платежі поступово перетворюються з додаткового джерела доходу на окремий напрям розвитку та масштабування бізнесу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ДПС запустила новий сервіс для бізнесу

Як діяти бізнесу у випадку пошкодження майна внаслідок війни

За що Податкова найчастіше штрафує бізнес