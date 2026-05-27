Як діяти бізнесу у випадку пошкодження майна внаслідок війни

27.05.2026 14:50
Микола Деркач

Європейська Бізнес Асоціація спільно з експертами компанії BDO в Україні підготувала документ «Як діяти бізнесу у випадку пошкодження майна внаслідок збройної агресії: Покроковий план 2.0». Документ містить практичні рекомендації та алгоритми дій для компаній, які постраждали внаслідок воєнних дій

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомила пресслужба Асоціації.

Підготовлений матеріал базується на реальному досвіді підприємств, що вже стикалися з пошкодженням майна, релокацією, зупинкою діяльності та необхідністю відновлення операційних процесів. Рекомендації охоплюють юридичні, фінансові, податкові та операційні аспекти реагування на кризові ситуації. Зокрема, у документі систематизовано питання:

  • фіксації пошкодження майна та збору доказової бази;
  • взаємодії з правоохоронними органами та судового захисту;
  • оцінки збитків і документування втрат;
  • податкових та бухгалтерських аспектів списання майна;
  • трудових механізмів в умовах пошкодження підприємства;
  • державних програм підтримки та компенсацій;
  • страхування воєнних ризиків та інструментів ЕКА;
  • забезпечення безперервності бізнесу та переходу до cloud-first recovery моделей.

Щоб підтримати бізнес в Україні та сприяти поширенню практичного інструменту, Асоціація направила відповідне звернення до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної податкової служби України, Експортно-кредитного агентства України та UkraineInvest.

В Асоціації переконані, що зазначений документ буде особливо корисним для малого та середнього бізнесу, який потребує чітких і прикладних механізмів реагування в умовах воєнних викликів.

