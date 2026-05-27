Як діяти бізнесу у випадку пошкодження майна внаслідок війни

Європейська Бізнес Асоціація спільно з експертами компанії BDO в Україні підготувала документ «Як діяти бізнесу у випадку пошкодження майна внаслідок збройної агресії: Покроковий план 2.0». Документ містить практичні рекомендації та алгоритми дій для компаній, які постраждали внаслідок воєнних дій

Про це повідомила пресслужба Асоціації.

Підготовлений матеріал базується на реальному досвіді підприємств, що вже стикалися з пошкодженням майна, релокацією, зупинкою діяльності та необхідністю відновлення операційних процесів. Рекомендації охоплюють юридичні, фінансові, податкові та операційні аспекти реагування на кризові ситуації. Зокрема, у документі систематизовано питання:

фіксації пошкодження майна та збору доказової бази;

взаємодії з правоохоронними органами та судового захисту;

оцінки збитків і документування втрат;

податкових та бухгалтерських аспектів списання майна;

трудових механізмів в умовах пошкодження підприємства;

державних програм підтримки та компенсацій;

страхування воєнних ризиків та інструментів ЕКА;

забезпечення безперервності бізнесу та переходу до cloud-first recovery моделей.

Щоб підтримати бізнес в Україні та сприяти поширенню практичного інструменту, Асоціація направила відповідне звернення до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної податкової служби України, Експортно-кредитного агентства України та UkraineInvest.

В Асоціації переконані, що зазначений документ буде особливо корисним для малого та середнього бізнесу, який потребує чітких і прикладних механізмів реагування в умовах воєнних викликів.

