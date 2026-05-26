Польський маркетплейс заходить на український ринок

Польський маркетплейс Allegro готується до виходу на український ринок. Уже в червні українські користувачі отримають можливість замовляти товари у польських продавців із доставкою в Україну

Про це повідомляє польське видання wiadomoscihandlowe.pl із посиланням на власні джерела.

Запуск відбуватиметься у кілька етапів. Спочатку до проєкту долучать кілька сотень польських мерчантів, товари яких стануть доступними для українських покупців. Надалі компанія планує поступово розширювати кількість продавців, які зможуть працювати з українським ринком.

Втім, цим плани Allegro не обмежуються. За інформацією джерел видання, у майбутньому компанія хоче відкрити платформу Allegro.ua і для українських продавців. Інтеграція українських мерчантів може розпочатися вже у 2027 році.

Фактично це означає, що Allegro готується до повноцінної конкуренції з найбільшими українськими маркетплейсами, насамперед Rozetka.

У компанії вирішили заходити на український ринок поступово. Allegro планує тестувати попит, масштабувати сервіс поетапно та уважно відстежувати реакцію користувачів. Такий підхід має допомогти уникнути помилок, яких компанія припускалася під час виходу на деякі інші міжнародні ринки.

За даними wiadomoscihandlowe.pl, технічна підготовка проєкту вже перебуває на фінальному етапі. Allegro також активно працює з партнерами та проводить вебінари для продавців, яких запросили до першої хвилі запуску. Найближчим часом компанія планує розпочати пілотне тестування у форматі friends & family.

Також читайте: Польська мережа виходить на український ринок

Логістику забезпечуватиме Nova Post. Саме через цього оператора українські покупці отримуватимуть замовлення від польських продавців. Для Allegro це важливий крок, адже Nova Post має одну з найсильніших логістичних мереж в Україні та вже активно працює на польському ринку.

«Ми спостерігаємо чіткий тренд зростання у сфері транскордонної e-commerce та збільшення інтересу з боку іноземних клієнтів, зокрема з України. Щоб ефективніше підтримувати наших партнерів у регіональній експансії, ми запускаємо перший етап нового способу доставки — Allegro International Ukraina», — заявили у пресслужбі компанії.

В Allegro також наголосили, що наразі йдеться про початковий етап запуску, у межах якого компанія працюватиме з обмеженою кількістю партнерів із Польщі. За оцінками маркетплейсу, український ринок налічує близько 11,5 млн активних користувачів e-commerce.

Головним конкурентом Allegro в Україні стане Rozetka — найбільший локальний маркетплейс. Компанія починала як магазин електроніки, але за роки перетворилася на домінуючу e-commerce-платформу з мільйонами товарів у різних категоріях.

Серед переваг Rozetka — не лише онлайн-платформа, а й велика мережа офлайн-магазинів та точок видачі. Саме поєднання онлайн- і офлайн-продажів експерти називають однією з ключових особливостей українського ринку.

Аналітики зазначають, що успіх Allegro в Україні залежатиме від кількох факторів: конкурентних цін, асортименту та швидкості доставки. Важливу роль також відіграватиме маркетинг, адже Rozetka має дуже сильну впізнаваність серед українських покупців.

Для Allegro український ринок може стати одним із ключових напрямків міжнародного розвитку. Після виходу на біржу компанія активно розширювала присутність у Центральній та Східній Європі, зокрема в Чехії, Словаччині та Угорщині. Тепер до цього списку може приєднатися й Україна.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Обвал Біткоїна буде жахливим — прогноз економіста

Банки розширять фінансування оборонної галузі

Кійосакі пояснив, чому долар приречений