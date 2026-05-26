close-btn
PaySpaceMagazine

Обвал Біткоїна буде жахливим — прогноз економіста

26.05.2026 13:40
Ольга Деркач

Поки Біткоїн (BTC) продовжує рух до позначки $80 тис., економіст і ринковий аналітик Генрік Зеберг попередив, що після тимчасового зростання актив може зіткнутися з масштабним обвалом

Обвал Біткоїна буде жахливим — прогноз економіста

Фото: pixabay.com

За його словами, нинішнє відновлення є лише «B-хвилею» у межах ширшого ведмежого циклу. Аналітик зазначив, що під час цього відскоку настрої інвесторів можуть стати надзвичайно «бичачими», однак згодом ринок ризикує різко розвернутися вниз.

Свій прогноз Зеберг побудував на структурі хвиль Елліотта, яка охоплює ранні цикли Біткоїна.

Він вважає, що у глобальній структурі, яка формується з 2012 року, вже з’явилася «велика вершина». На його думку, Біткоїн міг завершити довгострокову п’яту хвилю поблизу нещодавніх максимумів вище $110 тис.

Аналітик також звернув увагу, що після корекції до рівня Фібоначчі 0,618 — приблизно $66 426 — Біткоїн може отримати короткостроковий імпульс для зростання вище поточних цін.

Втім, у ширшій перспективі модель вказує на глибшу корекцію. Потенційними цілями падіння називаються зона підтримки біля $41 492 та ще нижчі рівні у майбутньому.

Додатковим сигналом ризику став індекс відносної сили (RSI), який демонструє ведмежу дивергенцію: ціна продовжувала зростати, тоді як ринковий імпульс слабшав. Історично така модель часто передувала великим розворотам ринку.

Також читайте: Найкращі дні для купівлі Біткоїна — CoinGecko

Крім того, місячний індикатор MACD наближається до ведмежого перетину — аналогічні сигнали спостерігалися перед ведмежими ринками Біткоїна у 2018 та 2022 роках.

Попри застереження, Зеберг не виключає сильного короткострокового ралі, яке може знову посилити «бичачі» настрої на крипторинку перед масштабнішим спадом.

Можлива ціль падіння Біткоїна

Ведмежий сценарій також підтримали додаткові технічні індикатори, якими поділився аналітик TradingShot.

Він зазначив, що місячний RSI Біткоїна демонструє ведмежу дивергенцію — ціна зростала, тоді як імпульс слабшав. Історично це часто сигналізувало про великі розвороти.

Також MACD наблизився до ведмежого перетину, схожого на сигнали перед ведмежими циклами 2018 та 2022 років.

Окремий графік, який поєднує чотирирічний ринковий цикл Біткоїна, халвінги та часові рівні Фібоначчі, свідчить, що актив уже може перебувати у ведмежій фазі поточного циклу.

Згідно з аналізом, Біткоїн потенційно здатен впасти до $50 тис. — цей рівень збігається з 350-тижневою ковзною середньою, яка раніше формувала дно ведмежих ринків.

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $76 610, втративши 0,72% за останні 24 години.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У ChatGPT тепер можна купувати криптовалюту

Що таке криптокомісії та як їх мінімізувати

Активність китів XRP різко впала: що буде з ціною монети

Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн ризикує впасти до $72 000 — аналітики 26.05.2026

Біткоїн ризикує впасти до $72 000 — аналітики
Найкращі дні для купівлі Біткоїна — CoinGecko 23.05.2026

Найкращі дні для купівлі Біткоїна — CoinGecko
Bitcoin Pizza Day 2026 втратив більш ніж $300 млн 22.05.2026

Bitcoin Pizza Day 2026 втратив більш ніж $300 млн
Дані вказують на можливе ралі Біткоїна до $80 000 22.05.2026

Дані вказують на можливе ралі Біткоїна до $80 000
Скільки Біткоїнів у SpaceX: у компанії назвали точне число 21.05.2026

Скільки Біткоїнів у SpaceX: у компанії назвали точне число
3 фактори, які можуть повернути Біткоїн вище $80 000 20.05.2026

3 фактори, які можуть повернути Біткоїн вище $80 000

Вибір редакції
Всі
Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко
ТОП статей 25.05.2026

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

 Євроінтеграція, open banking та нові шахрайські схеми: головні виклики фінринку — інтерв’ю з Олександром Карповим
ТОП статей 22.05.2026

Євроінтеграція, open banking та нові шахрайські схеми: головні виклики фінринку — інтерв’ю з Олександром Карповим

Останні новини
Сьогодні  18:20

Польський маркетплейс заходить на український ринок

 Сьогодні  17:10

За що Податкова найчастіше штрафує бізнес

 Сьогодні  16:00

Учені знайшли сліди давнього життя під кратером від астероїда

 Сьогодні  13:40

Обвал Біткоїна буде жахливим — прогноз економіста

 Сьогодні  12:30

3 криптовалюти, на які варто звернути увагу у 2026 році

 Сьогодні  11:20

Банки розширять фінансування оборонної галузі

 Сьогодні  10:10

Біткоїн ризикує впасти до $72 000 — аналітики

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.