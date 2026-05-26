Обвал Біткоїна буде жахливим — прогноз економіста

Поки Біткоїн (BTC) продовжує рух до позначки $80 тис., економіст і ринковий аналітик Генрік Зеберг попередив, що після тимчасового зростання актив може зіткнутися з масштабним обвалом

За його словами, нинішнє відновлення є лише «B-хвилею» у межах ширшого ведмежого циклу. Аналітик зазначив, що під час цього відскоку настрої інвесторів можуть стати надзвичайно «бичачими», однак згодом ринок ризикує різко розвернутися вниз.

Свій прогноз Зеберг побудував на структурі хвиль Елліотта, яка охоплює ранні цикли Біткоїна.

Він вважає, що у глобальній структурі, яка формується з 2012 року, вже з’явилася «велика вершина». На його думку, Біткоїн міг завершити довгострокову п’яту хвилю поблизу нещодавніх максимумів вище $110 тис.

Аналітик також звернув увагу, що після корекції до рівня Фібоначчі 0,618 — приблизно $66 426 — Біткоїн може отримати короткостроковий імпульс для зростання вище поточних цін.

Втім, у ширшій перспективі модель вказує на глибшу корекцію. Потенційними цілями падіння називаються зона підтримки біля $41 492 та ще нижчі рівні у майбутньому.

Додатковим сигналом ризику став індекс відносної сили (RSI), який демонструє ведмежу дивергенцію: ціна продовжувала зростати, тоді як ринковий імпульс слабшав. Історично така модель часто передувала великим розворотам ринку.

Крім того, місячний індикатор MACD наближається до ведмежого перетину — аналогічні сигнали спостерігалися перед ведмежими ринками Біткоїна у 2018 та 2022 роках.

Попри застереження, Зеберг не виключає сильного короткострокового ралі, яке може знову посилити «бичачі» настрої на крипторинку перед масштабнішим спадом.

Можлива ціль падіння Біткоїна

Ведмежий сценарій також підтримали додаткові технічні індикатори, якими поділився аналітик TradingShot.

Він зазначив, що місячний RSI Біткоїна демонструє ведмежу дивергенцію — ціна зростала, тоді як імпульс слабшав. Історично це часто сигналізувало про великі розвороти.

Також MACD наблизився до ведмежого перетину, схожого на сигнали перед ведмежими циклами 2018 та 2022 років.

Окремий графік, який поєднує чотирирічний ринковий цикл Біткоїна, халвінги та часові рівні Фібоначчі, свідчить, що актив уже може перебувати у ведмежій фазі поточного циклу.

Згідно з аналізом, Біткоїн потенційно здатен впасти до $50 тис. — цей рівень збігається з 350-тижневою ковзною середньою, яка раніше формувала дно ведмежих ринків.

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $76 610, втративши 0,72% за останні 24 години.

Джерело: Finbold.