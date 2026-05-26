PaySpaceMagazine

3 криптовалюти, на які варто звернути увагу у 2026 році

26.05.2026 12:30
Ольга Деркач

Засновник та CEO Digital Currency Group (DCG) Баррі Сілберт заявив про початок ери криптоактивів, орієнтованих на приватність

Сілберт, який відомий своєю ранньою бичачою позицією щодо Біткоїна, зазначив, що в криптоіндустрії розпочалася «ера приватності». Його допис у X менш ніж за добу набрав значного розголосу, оскільки дедалі більше криптоентузіастів підтримують ідею, що приватність є необхідною умовою для масштабування ончейн-фінансів і захисту користувачів.

На цьому тлі Finbold проаналізував три криптоактиви, орієнтовані на приватність, які можуть бути цікавими у 2026 році. Ключові критерії — інституційна підтримка, технічний прорив і програмована приватність.

Zcash (ZEC): інституційний драйвер зростання

Zcash (ZEC) демонструє сильний бичачий імпульс із квітня 2026 року завдяки підтримці з боку інституційних інвесторів. За останні 30 днів ціна ZEC зросла більш ніж на 87%, а на момент написання актив торгувався близько $671.

Оскільки токен наближається до свого піку 2025 року, його ринкова капіталізація зросла приблизно до $11,2 млрд. Zcash уже привернув значну увагу інституційних інвесторів. Зокрема, активи під управлінням Grayscale Zcash Trust (ZCSH) перевищили $236,3 млн, згідно з офіційними даними.

Якщо попит із боку інституцій продовжить зростати, у 2026 році токен може перейти до параболічного зростання.

Monero (XMR): технічний прорив

Monero (XMR) є другим за величиною криптоактивом, орієнтованим на приватність, із ринковою капіталізацією близько $7,2 млрд.

З погляду технічного аналізу, пара XMR/USD консолідується поблизу історичних максимумів 2018 та 2021 років.

На тлі зростаючого попиту на криптоактиви з акцентом на приватність, XMR має хороші шанси прорвати ключову зону опору біля $426 та перейти у фазу цінового відкриття.

Oasis Network (ROSE): програмована приватність

Oasis Network (ROSE) — це криптоактив із невеликою капіталізацією, орієнтований на програмовані смартконтракти. На момент написання його ринкова капіталізація становила близько $75,5 млн.

З технічного погляду, пара ROSE/USDC формує потенційний макророзворотний патерн — низхідний клин у поєднанні зі зростаючою дивергенцією індексу відносної сили (RSI) на тижневому таймфреймі.

Токен уже торгується на великих криптобіржах, зокрема Binance, Bybit та Coinbase, що може посилити бичачі настрої навколо активу у 2026 році.

