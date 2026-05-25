Що таке криптокомісії та як їх мінімізувати

Коли ви купуєте, продаєте або переказуєте криптовалюту, ринкова ціна — не єдині витрати, з якими доведеться зіткнутися. Комісії можуть швидко накопичуватися та суттєво зменшувати прибуток. Розуміння того, які бувають комісії, як вони розраховуються та як їх скоротити, допоможе заощадити кошти в довгостроковій перспективі

Які бувають види криптокомісій

Існує чотири основні типи комісій, з якими стикаються користувачі криптовалют:

Комісії за транзакції. Їх отримують майнери, стейкери або валідатори, які підтримують роботу блокчейна. Кожна мережа розраховує такі комісії по-своєму: Біткоїн використовує модель на основі proof-of-work, тоді як Ethereum працює на proof-of-stake із власною системою комісій.

Торгові комісії. Їх стягують біржі за купівлю, продаж або обмін криптовалют на своїх платформах. Більшість бірж використовують модель maker-taker: makers (користувачі, які створюють лімітні ордери та додають ліквідність) платять менше, а takers (користувачі, які виконують ринкові ордери та забирають ліквідність) — більше.

Комісії за виведення. Стягуються під час переказу криптовалюти з біржі на особистий гаманець або під час конвертації криптовалюти у фіатні гроші з подальшим виведенням. Розмір залежить від платформи та конкретної валюти.

Мережеві комісії (gas fees). Подібні до комісій за транзакції — вони компенсують роботу користувачів, які підтверджують і записують транзакції в блокчейн. Найчастіше цей термін використовують щодо Ethereum.

Як розраховуються криптокомісії

Різні блокчейни використовують різні формули розрахунку.

Біткоїн визначає комісію на основі двох факторів: завантаженості мережі та обсягу даних у транзакції. Чим більша й складніша транзакція — тим дорожче вона коштує.

Ethereum розраховує комісію через поєднання базової ставки — мінімальної кількості gas, необхідної для виконання транзакції — та gas limit, тобто максимальної суми, яку користувач готовий заплатити. Також у мережі Ethereum можна залишати «чайові» валідаторам, щоб вони швидше обробили транзакцію.

На більшості криптобірж комісії розраховуються як відсоток від загальної суми угоди, тому великі операції коштують дорожче в абсолютних значеннях. Деякі платформи використовують фіксовані ставки — однакову комісію незалежно від розміру угоди.

Які комісії на великих криптобіржах

На великих криптобіржах базові торгові комісії для звичайних користувачів зазвичай становлять близько 0,03-0,60% залежно від типу ордера, обсягу торгів та рівня акаунта. Комісії за виведення коштів відрізняються залежно від конкретної криптовалюти та платформи. Водночас трейдери з великими обсягами торгів, а також VIP- та premium-користувачі зазвичай отримують знижені тарифи.

Чи існують біржі з низькими або нульовими комісіями

Так, деякі криптобіржі пропонують низькі або навіть нульові торгові комісії. Однак до таких платформ варто ставитися обережно. Перед використанням важливо перевірити репутацію біржі, рівень безпеки, прозорість роботи, умови поповнення та виведення коштів, а також список доступних криптовалют. Надто низькі комісії можуть бути маркетинговим інструментом, який не компенсує ризики ненадійної платформи.

Які приховані криптокомісії варто враховувати

Окрім чотирьох основних типів комісій, є й менш очевидні витрати:

Комісії за поповнення. Багато платформ беруть плату за внесення фіатних коштів або конвертацію фіату в криптовалюту.

Комісії за неактивність. Деякі біржі можуть стягувати плату, якщо акаунт довго не використовується. Перед тим як залишати кошти на платформі, варто уважно читати умови.

Динамічні мережеві комісії. У періоди високого навантаження комісії можуть різко зростати без попередження. Якщо не враховувати час проведення транзакції, це може суттєво збільшити її вартість.

Як мінімізувати криптокомісії

Кілька простих звичок допоможуть помітно скоротити витрати:

Порівнюйте платформи перед використанням. Комісійні моделі можуть сильно відрізнятися між біржами. Варто вивчати тарифи для кожної валюти та звертати увагу на приховані платежі в умовах використання та відгуках користувачів.

Обирайте правильний час для транзакцій. Якщо комісії залежать від завантаженості мережі, краще уникати пікових годин. Наприклад, Etherscan Gas Tracker у реальному часі показує користувачам Ethereum рівень навантаження та актуальні gas fees.

Використовуйте лімітні ордери. Більшість бірж встановлюють нижчі комісії для maker-ордерів, ніж для market-ордерів. Регулярне використання лімітних ордерів дозволяє заощаджувати в довгостроковій перспективі.

Об'єднуйте транзакції. Замість кількох дрібних переказів краще робити одну більшу операцію. Оскільки більшість мереж стягують комісію за кожну транзакцію окремо, це допомагає зменшити загальні витрати.

Джерело: GOBankingRates.