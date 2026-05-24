НБУ випустив нову пам’ятну монету, вшановуючи український авангард

24.05.2026 10:00
Микола Деркач

Нацбанк України ввів у обіг пам’ятну монету «Український авангард. Олександра Екстер», присвячену яскравій постаті європейського авангарду XX століття – Олександрі Екстер, українській художниці, педагогу, одній із засновниць стилю ар-деко

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Випуск цієї пам’ятної монети започатковує новий напрям у нумізматичній програмі Національного банку, присвячений темі українського авангарду, вшановуючи внесок Олександри Екстер і українських митців, які вирізнялися сміливими творчими експериментами та сприяли утвердженню українського мистецтва в контексті світової культури.

Презентував нову монету Голова Національного банку Андрій Пишний під час відкриття виставки «Авангардистки» у Музеї авангарду (філія Музею історії міста Києва) – мистецького проєкту, присвяченого видатним українським мисткиням, чия творчість стала невід’ємною частиною європейського авангарду та світового модернізму. Участь у заході взяли представники державних органів та фінансової сфери, мистецької та музейної спільноти, міжнародних дипломатичних кіл тощо.

«Презентацією пам’ятної монети, присвяченої Олександрі Екстер, ми розпочинаємо новий напрям. Це черговий наш крок, щоб повернути своє. Дати розуміння, що українська культура, українські авангард та модернізм були самодостатні, і ця самодостатність звучить на глобальному рівні. Олександрі Екстер не знайшлося місця в імперії – і вона привнесла українські контекст, ритм і кольори в європейську культуру. Її ім’я сьогодні звучить у всьому світі, і Національний банк України, закарбовуючи українських авангардистів у металі, робитиме все для того, щоб українці більше знали про свій культурний спадок і пишалися своєю самодостатністю», – наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

«Ця виставка – про жінок, які здійснили справжню мистецьку революцію. Вони не боялися експериментів, шукали нові ідеї й формували авангард нарівні з найвідомішими митцями свого часу. Сьогодні ми маємо можливість по-новому поглянути на їхній внесок і ще раз переконатися, наскільки важливими були ці голоси для розвитку українського мистецтва», – зазначила генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха.

Керівник Музею авангарду Юрій Комельков сказав:

«Український авангард – одне з найяскравіших мистецьких явищ, яке сформувало не лише наш культурний простір, а й вплинуло на світове мистецтво. Для нас важливо показати його не як сторінку минулого, а як живий процес, що продовжує звучати і сьогодні. Особливо цінно, що цей проєкт об’єднує різні формати та партнерства, зокрема, співпрацю з Національним банком України. Такі ініціативи допомагають по-новому відкривати українське мистецтво для ширшої аудиторії».

Про дизайн монети

Пам’ятна монета «Український авангард. Олександра Екстер» має номінал 10 гривень. Вона виготовлена у формі восьмикутника зі срібла 999 проби, категорія якості карбування – «спеціальний анциркулейтед», маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г. Елемент оздоблення – кольоровий друк. Гурт монети – гладкий.

На аверсі монети в центрі на дзеркальному тлі зображено виразний ескіз театрального костюма до іспанського танцю з кольоровими елементами авторства Олександри Екстер, що підкреслює її унікальний творчий стиль.

Дозвіл на використання цього ескізу «Іспанський танок» в дизайні пам’ятної монети надав Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, за що Національний банк висловлює команді музею подяку.

Угорі на аверсі розміщено малий Державний Герб України, праворуч від ескізу – вертикальний напис ОЛЕКСАНДРА ЕКСТЕР та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку; ліворуч від ескізу – номінал 10 із графічним символом гривні ₴, напис УКРАЇНА, рік карбування – 2026.

На реверсі монети на дзеркальному тлі – стилізований фрагмент оформлення театральної сцени як відсилання до сценографічних робіт Олександри Екстер, що вирізнялися експресією та новаторським осмисленням сценічного простору.

Художник – Микола Коваленко. Скульптор – Анатолій Демяненко.

Про реалізацію монети

Пам’ятна монета «Український авангард. Олександра Екстер» введена в обіг 22 травня 2026 року. Її тираж – до 10 000 штук.

Придбати цю монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 2 червня  2026 року, а також у банків-дистриб’юторів (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку).

Детальніша інформація про початок реалізації буде опублікована на офіційних сайтах інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб’юторів.

