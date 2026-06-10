close-btn
PaySpaceMagazine

Поліції та ДСНС готують нові зарплати: що зміниться

10.06.2026 18:20
Микола Деркач

В Україні можуть суттєво змінити систему грошового забезпечення працівників поліції та ДСНС. У центрі реформи — прив’язка базового посадового окладу до прожиткового мінімуму, що потенційно дозволить автоматично підвищувати виплати разом зі зміною соціальних стандартів

Поліції та ДСНС готують нові зарплати: що зміниться

Фото: unsplash.com, freepik.com

Поштовхом для змін став законопроєкт №6506-1, який передбачає оновлення системи оплати праці поліцейських. Документ уже пройшов розгляд у Верховній Раді та був ухвалений парламентом. Він встановлює, що посадовий оклад поліцейського має становити не менше ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, визначених на 1 січня відповідного року.

Станом на 2026 рік прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 грн. Відповідно, мінімальний посадовий оклад за новою моделлю може сягнути 33 280 грн. Водночас ідеться саме про базовий оклад, а не про підсумкову зарплату, яку працівник отримує після врахування всіх надбавок і доплат.

Згідно із законопроєктом, грошове забезпечення поліцейських складатиметься з посадового окладу, доплати за спеціальне звання, надбавки за вислугу років, доплати за роботу з державною таємницею, виплат за науковий ступінь або вчене звання, а також премій, розмір яких не повинен перевищувати 30% окладу.

Читайте також: У Раді пропонують зобов’язати банки повертати клієнтам украдені шахраями гроші

Окремо пропонується закріпити шкалу надбавок за вислугу років — від 5% для співробітників зі стажем понад рік до 50% для тих, хто прослужив понад 25 років.

Щодо рятувальників ДСНС, то МВС раніше заявляло про намір наблизити рівень їхнього грошового забезпечення до стандартів поліції. Однак остаточний механізм фінансування та конкретні розміри майбутніх виплат для ДСНС поки що офіційно не визначені. Саме тому прогнози про зарплати на рівні 35-50 тис. грн для рятувальників або 60-70 тис. грн для окремих категорій поліцейських наразі залишаються експертними оцінками, а не затвердженими нормами.

Експерти зазначають, що реальний рівень доходу правоохоронців і рятувальників, як і раніше, залежатиме від посади, регіону служби, спеціального звання, стажу, премій та додаткових виплат за особливі умови роботи. Саме через це навіть працівники на однакових посадах можуть отримувати різні суми грошового забезпечення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

Банки розширять фінансування оборонної галузі

Дія розширила сервіс е-Підприємець: як відкрити рахунок

За матеріалами finance.novyny.live.

Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
Рада ухвалила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ 09.06.2026

Рада ухвалила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ
Україна отримає єдину цифрову систему для держінвестицій 04.06.2026

Україна отримає єдину цифрову систему для держінвестицій
SEC оприлюднила стратегію регулювання криптовалют до 2030 04.06.2026

SEC оприлюднила стратегію регулювання криптовалют до 2030
В Україні змінюють стандарти бензину: чи зростуть ціни 03.06.2026

В Україні змінюють стандарти бензину: чи зростуть ціни
У Раді пропонують зобов’язати банки повертати клієнтам украдені шахраями гроші 28.05.2026

У Раді пропонують зобов’язати банки повертати клієнтам украдені шахраями гроші

Вибір редакції
Всі
Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

 Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

 Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко
ТОП статей 25.05.2026

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

Останні новини
Сьогодні  20:30

Скільки біткоїнів зараз перебуває у збитку через падіння

 Сьогодні  20:00

Як змінився небанківський ринок у травні — НБУ

 Сьогодні  19:30

monobank скасував комісію на всі SWIFT-перекази

 Сьогодні  19:00

001K запускає веб-платформу та скасовує комісію при обміні USDT на USDC

 Сьогодні  18:00

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

 Сьогодні  17:10

4 криптовалюти, які можуть стати альтернативою Біткоїну

 Сьогодні  16:00

Інфляція в Україні почала сповільнюватися — НБУ

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.