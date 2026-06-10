Поліції та ДСНС готують нові зарплати: що зміниться

В Україні можуть суттєво змінити систему грошового забезпечення працівників поліції та ДСНС. У центрі реформи — прив’язка базового посадового окладу до прожиткового мінімуму, що потенційно дозволить автоматично підвищувати виплати разом зі зміною соціальних стандартів

Поштовхом для змін став законопроєкт №6506-1, який передбачає оновлення системи оплати праці поліцейських. Документ уже пройшов розгляд у Верховній Раді та був ухвалений парламентом. Він встановлює, що посадовий оклад поліцейського має становити не менше ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, визначених на 1 січня відповідного року.

Станом на 2026 рік прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 грн. Відповідно, мінімальний посадовий оклад за новою моделлю може сягнути 33 280 грн. Водночас ідеться саме про базовий оклад, а не про підсумкову зарплату, яку працівник отримує після врахування всіх надбавок і доплат.

Згідно із законопроєктом, грошове забезпечення поліцейських складатиметься з посадового окладу, доплати за спеціальне звання, надбавки за вислугу років, доплати за роботу з державною таємницею, виплат за науковий ступінь або вчене звання, а також премій, розмір яких не повинен перевищувати 30% окладу.

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Окремо пропонується закріпити шкалу надбавок за вислугу років — від 5% для співробітників зі стажем понад рік до 50% для тих, хто прослужив понад 25 років.

Щодо рятувальників ДСНС, то МВС раніше заявляло про намір наблизити рівень їхнього грошового забезпечення до стандартів поліції. Однак остаточний механізм фінансування та конкретні розміри майбутніх виплат для ДСНС поки що офіційно не визначені. Саме тому прогнози про зарплати на рівні 35-50 тис. грн для рятувальників або 60-70 тис. грн для окремих категорій поліцейських наразі залишаються експертними оцінками, а не затвердженими нормами.

Експерти зазначають, що реальний рівень доходу правоохоронців і рятувальників, як і раніше, залежатиме від посади, регіону служби, спеціального звання, стажу, премій та додаткових виплат за особливі умови роботи. Саме через це навіть працівники на однакових посадах можуть отримувати різні суми грошового забезпечення.

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За матеріалами finance.novyny.live.