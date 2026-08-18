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Біткоїн подає тривожний сигнал для трейдерів

18.08.2026 18:00
Микола Деркач

Ціна Біткоїна (BTC) протягом останніх семи тижнів демонструвала невизначену динаміку, тоді як трейдери з кредитним плечем, які відкривали довгі позиції, нещодавно зіткнулися з найвищою вартістю фінансування з 20 січня 2025 року. Показник досяг максимуму приблизно за 19 місяців

Біткоїн подає тривожний сигнал для трейдерів

Фото: chatgpt.com

Ставка фінансування Біткоїна — періодичні платежі між трейдерами з довгими та короткими позиціями, які допомагають утримувати ціну безстрокових ф’ючерсів близькою до спотової, — 14 серпня зросла до 0,0228.

Про це свідчать дані CryptoQuant, проаналізовані Finbold 18 серпня. Востаннє вищий показник фіксували 20 січня 2025 року, коли ставка фінансування підскочила до 0,02775.

Ставки фінансування Біткоїна залишаються переважно позитивними з 26 травня 2026 року. Тривалий позитивний показник зазвичай означає, що на ринку домінують довгі позиції. Негативне значення, навпаки, свідчить про перевагу коротких позицій.

Ринок деривативів Біткоїна розігрівається

Зростання ставок фінансування вказує на те, що дедалі більше трейдерів деривативами налаштовані на подальше підвищення ціни Біткоїна.

Водночас семиденна проста ковзна середня відкритого інтересу BTC, яка відображає загальний обсяг активних позицій на ринку деривативів, зросла до $22,79 млрд. За даними CryptoQuant, це найвищий рівень за останні два місяці.

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Зростання відкритого інтересу на тлі переважно позитивних ставок фінансування свідчить, що значна частина нових позицій припадає саме на довгі угоди.

Аналіз ціни BTC

Минулого разу, коли ставки фінансування Біткоїна піднімалися до подібних рівнів одночасно зі зростанням відкритого інтересу, ціна BTC протягом наступних тижнів суттєво знизилася.

У січні 2025 року Біткоїн торгувався приблизно по $102 198, але до 8 квітня його ціна впала на 25,37% — до $76 276.

Водночас, за оцінкою колишнього керівника хедж-фонду Акселя Кібара, BTC може перейти до зростання в напрямку $76 000, якщо утримається вище $62 300 та зможе стабільно закриватися вище $67 200.

Якщо ж Біткоїн опуститься нижче рівня підтримки поблизу $62 300, аналітик очікує падіння до $53 000.

Одним із каталізаторів такого руху може стати так званий long squeeze — ситуація, коли падіння ціни змушує власників довгих позицій масово закривати їх, що додатково посилює розпродаж.

Редакція PSM звертає увагу, що для українських інвесторів у криптовалюти подібна ситуація особливо важлива через високу волатильність ринку та популярність торгівлі з кредитним плечем. Перегрітий ринок деривативів підвищує ризик масових ліквідацій, тому під час різких рухів BTC варто враховувати не лише ціну активу, а й динаміку відкритого інтересу та ставок фінансування.

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Джерела: finbold.com.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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