Криптотрейдер перетворив $120 на понад $200 тис. за кілька годин

Криптовалютному трейдеру вдалося збільшити початкові вкладення більш ніж у 800 разів після ранньої купівлі мемкоїна NiuLai у мережі BNB Chain. Значна частина прибутку поки залишається нереалізованою, а сам токен уже пережив різкий стрибок та падіння капіталізації

За даними Lookonchain, трейдер витратив лише $120 на купівлю 19,1 млн токенів NiuLai на ранньому етапі торгів. На той момент ринкова капіталізація мемкоїна становила близько $6 270.

Після стрімкого зростання ціни власник гаманця продав 9,1 млн токенів приблизно за $25 900. Ще 10 млн NiuLai залишилися на його балансі та на момент написання оцінювалися приблизно у $180 200.

Таким чином, загальна сума реалізованого та нереалізованого прибутку сягнула близько $205 800. Це більш ніж у 822 рази перевищує початкові вкладення.

При цьому трейдер досі зберігає понад половину початкової позиції, тому більша частина прибутку залежить від подальшої динаміки NiuLai.

Що спричинило зростання NiuLai

NiuLai — мемкоїн у мережі BNB Chain, створений на хвилі популярності однойменного китайського анімаційного фільму. Назву проєкту можна приблизно перекласти як «Бик іде» або «Ось і бик».

Малобюджетна стрічка спочатку не привернула значної уваги, однак згодом стала вірусною у китайських соцмережах. Кадри та фрагменти фільму почали активно поширювати користувачі, перетворюючи їх на меми.

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Ажіотаж швидко перейшов на крипторинок. На тлі популярності фільму трейдери почали купувати пов’язані з ним токени, а NiuLai, запущений у середині серпня, отримав значний приплив спекулятивного капіталу.

Ринкова капіталізація мемкоїна за короткий час зросла з кількох тисяч доларів до $18-20 млн. На піку вона сягнула приблизно $29 млн, після чого токен різко подешевшав.

Торгова активність була зосереджена переважно на PancakeSwap та інших децентралізованих біржах.

Історія NiuLai демонструє, наскільки швидко вірусний контент може впливати на сегмент мемкоїнів. Водночас подібні угоди залишаються винятком: низька ліквідність, різкі коливання ціни та спекулятивний попит роблять такі активи одними з найризикованіших на крипторинку.

Редакція PSM звертає увагу, що прибуток у подібних випадках не слід сприймати як типовий результат торгівлі мемкоїнами. Значна частина заявленого доходу трейдера залишається нереалізованою та може швидко змінитися разом із ціною токена.

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Джерело: Finbold.