4 криптовалюти, які можуть стати альтернативою Біткоїну

Після стрімкого зростання крипторинку інвестори дедалі частіше шукають активи, які можуть повторити успіх Біткоїна. На тлі рекордного інтересу з боку великих фінансових компаній, запуску криптовалютних ETF та більш сприятливого регуляторного середовища увага ринку поступово зміщується до інших цифрових активів

Експерти виділяють чотири криптовалюти, які мають найбільші шанси стати головними бенефіціарами нового етапу розвитку галузі — Ethereum, XRP, Solana та Cardano.

Ethereum залишається головним конкурентом Біткоїна

Ethereum вже давно називають другою за значенням криптовалютою після Біткоїна. Проте багато аналітиків вважають, що його потенціал виходить далеко за межі ролі «другого номера».

На відміну від Біткоїна, який переважно використовується як засіб збереження вартості, Ethereum став фундаментом для цілої екосистеми децентралізованих фінансів, NFT та блокчейн-застосунків.

Додатковий імпульс актив отримав після оновлення Pectra, яке покращило швидкість роботи мережі та її ефективність. За даними Nasdaq, на початку літа Ethereum зріс на 45%, тоді як Біткоїн додав близько 14%.

Ринок також очікує подальшої регуляторної визначеності щодо стейкінгу в США, що може відкрити двері для нових інституційних інвестицій.

XRP робить ставку на міжнародні платежі

Одним із найбільш обговорюваних претендентів на роль майбутнього лідера крипторинку залишається XRP від Ripple.

Головною перевагою активу вважається швидкість проведення транзакцій. Якщо перекази в мережі Біткоїна можуть тривати від кількох хвилин до години, то XRP дозволяє завершувати операції всього за кілька секунд.

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Саме тому технологію Ripple активно розглядають банки та фінансові компанії, які працюють із міжнародними платежами. Станом на сьогодні рішення компанії використовують понад 300 фінансових установ по всьому світу.

Додаткову увагу привертає сервіс On-Demand Liquidity, який дозволяє здійснювати транскордонні перекази без необхідності утримувати кошти на кореспондентських рахунках. У перспективі це може зробити Ripple одним із конкурентів міжнародної системи SWIFT.

Solana приваблює швидкістю та низькими комісіями

Ще одним фаворитом серед інвесторів є Solana.

Мережа відома здатністю обробляти тисячі транзакцій за секунду при мінімальних комісіях. Завдяки цьому Solana стала популярною платформою для розробників ігор, NFT-проєктів та сервісів децентралізованих фінансів.

Основою такої продуктивності є механізм Proof of History, який забезпечує швидке підтвердження операцій та ефективне масштабування мережі.

Хоча в минулі роки Solana стикалася з технічними збоями, проєкт продовжує активно розвиватися та залишається одним із найдинамічніших блокчейнів на ринку.

Cardano робить ставку на науку та енергоефективність

Cardano обрала інший шлях розвитку. Проєкт робить акцент на академічних дослідженнях, безпеці та сталому розвитку.

Блокчейн працює на алгоритмі Proof-of-Stake, який споживає значно менше електроенергії порівняно з Біткоїном. Це робить мережу привабливою для користувачів та інституцій, які звертають увагу на екологічні аспекти роботи криптовалют.

Розробники Cardano також співпрацюють з університетами та державними структурами для впровадження блокчейн-рішень у реальні економічні процеси.

На думку аналітиків, саме поєднання технологічного підходу, довгострокової стратегії розвитку та енергоефективності дозволяє Cardano залишатися серед найбільш перспективних криптопроєктів.

Попри те, що Біткоїн поки зберігає статус головного цифрового активу, розвиток індустрії дедалі більше залежить не лише від вартості монет, а й від їхньої практичної користі. Саме тому Ethereum, XRP, Solana та Cardano сьогодні найчастіше згадуються серед потенційних претендентів на роль наступного великого лідера крипторинку.

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Джерело: GOBankingRates.