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Майкл Сейлор закликав до розширення Біткоїна

07.06.2026 11:30
Ольга Деркач

Біткоїн переживає один із найскладніших періодів для інституційного попиту з моменту запуску спотових ETF у США. Поки інвестори масово виводять кошти з біржових фондів, співзасновник Strategy Майкл Сейлор закликає розширювати роль Біткоїна в традиційній фінансовій системі через банки, кредитні ринки та корпоративний сектор

Майкл Сейлор закликав до розширення Біткоїна

Фото: freepik.com

Сейлор заявив, що майбутнє Біткоїна не повинно залежати виключно від припливу капіталу до ETF або попиту з боку покупців. На його думку, актив має стати повноцінною частиною глобальної фінансової інфраструктури.

«Базовий рівень Біткоїна має залишатися недоторканною інфраструктурою, тоді як інновації повинні відбуватися на вищих рівнях — у фінансових продуктах, кредитних інструментах, кастодіальних рішеннях та сервісах», — зазначив Сейлор.

Його позиція з’явилася в момент, коли ринок переживає серйозне випробування. За останні чотири тижні Біткоїн-ETF втратили понад $5 млрд через відтік капіталу. Лише за останній тиждень інвестори вивели з фондів близько $1,4 млрд.

Такі показники поставили під сумнів тезу про те, що запуск ETF гарантує стабільне зростання інституційного попиту. Якщо протягом перших місяців після схвалення фондів вони були головним драйвером зростання Біткоїна, то зараз саме ETF стали одним із джерел тиску на ціну.

Додаткову увагу ринку привернула й сама Strategy. Компанія нещодавно продала 32 BTC для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Це був перший продаж Біткоїна з боку компанії з 2022 року.

Хоча обсяг угоди був незначним порівняно з резервами Strategy, цей крок частково суперечить багаторічній риториці Сейлора про те, що Біткоїн потрібно лише купувати й ніколи не продавати.

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Чи завершилася корекція

Серед аналітиків немає єдиної думки щодо подальшого розвитку ситуації.

Аналітикиня Bitget Wallet Лейсі Чжан вважає, що ринок уже міг пройти значну частину болючої фази корекції. Вона звертає увагу на масштабну хвилю ліквідацій на суму близько $1,8 млрд, негативні ставки фінансування та різке скорочення відкритого інтересу на ринку деривативів.

На її думку, такі фактори часто свідчать про очищення ринку від надмірного кредитного плеча. Водночас вона не виключає подальшого зниження до $55-57 тис., якщо відтік коштів із ETF продовжиться.

«Ключове питання полягає не лише в тому, чи утримає BTC рівень $63 тис. Важливо, чи стабілізуються потоки в ETF, чи продовжать скорочуватися резерви на біржах та чи повернуться до накопичення великі інвестори», — зазначила Чжан.

Більш обережної позиції дотримується аналітик Nansen Ніколай Сондергаард. За його словами, дані про рух коштів на біржах свідчать, що учасники ринку використовують відскок від локальних мінімумів для фіксації прибутку та скорочення ризиків, а не для відкриття нових позицій.

Він також вважає, що історія стрімкого зростання попиту через ETF поступово втрачає актуальність. Для повернення ринку до сталого висхідного тренду одного лише зниження тиску недостатньо — потрібне повернення великих інституційних покупців.

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Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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