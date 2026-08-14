Банки посилюють перевірки нових ФОПів

З 14 серпня 2026 року українські банки почали застосовувати нові обмеження на автоматичні перекази для окремих ФОПів та юридичних осіб. Вони стосуються передусім клієнтів із підвищеним рівнем ризику, тоді як загальних лімітів на операції всього бізнесу не запроваджують

Нові правила передбачені оновленим Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який банківська спільнота підписала 14 травня 2026 року. Його мета — посилити контроль за операціями, які можуть свідчити про використання рахунків у нетипових для заявленої діяльності цілях.

Які ліміти діють із 14 серпня

На першому етапі банки встановили граничні суми саме для автоматичного проведення переказів трьох категорій клієнтів.

Для новостворених або нещодавно відновлених ФОПів першої групи ліміт становить ₴600 тис. на місяць. Для ФОПів другої та третьої груп — ₴3 млн. Юридичні особи з підвищеним рівнем ризику та ознаками компаній-оболонок зможуть автоматично переказувати до ₴5 млн щомісяця.

З 14 листопада 2026 року ці межі знизяться до ₴400 тис., ₴1 млн та ₴2 млн відповідно.

Водночас це не означає заборону на операції понад встановлений ліміт. Такі платежі просто не проводитимуться автоматично. Для здійснення переказу клієнту доведеться надати банку платіжну інструкцію, пройти додаткову перевірку та за потреби підтвердити джерело походження коштів.

Що може привернути увагу банку

Фінансовий моніторинг насамперед реагуватиме на операції, які суттєво відрізняються від звичайної діяльності бізнесу.

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Серед можливих сигналів:

різке збільшення надходжень від фізичних осіб;

регулярне обнулення залишку на рахунку наприкінці дня;

значне зростання кількості дрібних платежів від різних контрагентів;

дроблення переказів одному отримувачу на однакові або круглі суми.

Банки також аналізуватимуть випадки, коли кілька ФОПів чи компаній фактично працюють як один бізнес. На пов’язаність можуть вказувати спільна адреса, сайт або точка продажу, однакові власники чи бухгалтери, використання одного POS-термінала та значні перекази між учасниками групи.

Підвищену увагу можуть викликати й нові ФОПи з непропорційно великими оборотами або підприємці, які за короткий період наближаються до річної межі доходу своєї групи.

Що змінюється для фізосіб

Для громадян, які не здійснюють підприємницьку діяльність, принципових змін із 14 серпня немає. За правилами Меморандуму для клієнтів із високим рівнем ризику діє місячна межа переказів у ₴50 тис., а для клієнтів із низьким і середнім рівнем ризику — ₴100 тис.

Для операцій на більші суми банк може запросити документи, що підтверджують доходи або походження коштів, зокрема податкову декларацію, зарплатні документи чи підтвердження проведення волонтерських зборів.

Редакція PSM звертає увагу, що нові ліміти не означають автоматичного блокування рахунків або заборони на великі платежі. Для бізнесу ключовим фактором стає прозорість операцій: можливість пояснити їх економічний зміст та за потреби документально підтвердити походження коштів.

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Джерело: Дебет-Кредит.