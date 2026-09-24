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Як Україна зберігає фінансову стійкість та чого може навчити світ — НБУ

24.09.2026 13:40
Микола Деркач

Затяжні кризи змушують центробанки змінювати підходи до захисту економіки. У НБУ пояснили, які уроки українського досвіду можуть допомогти протистояти новим потрясінням

Як Україна зберігає фінансову стійкість та чого може навчити світ — НБУ

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це розповів заступник голови НБУ Володимир Лепушинський, підбиваючи підсумки Х Щорічної дослідницької конференції «Відповідь центральних банків на виклики майбутнього: стійкість, довіра та інновації».

За його словами, в умовах війн, енергетичних криз і геополітичних загроз центробанки мають гнучко змінювати свої інструменти. Водночас їхня головна мета — цінова стабільність — повинна залишатися незмінною. Саме послідовність мети допомагає громадянам і ринкам розуміти рішення регулятора, навіть коли його дії змінюються.

Окремо Лепушинський наголосив на довірі. Вона формується роками завдяки реформам, якісному нагляду та дотриманню правил, а під час кризи проходить перевірку. Намагатися здобути її вже після початку потрясінь — запізно.

Ще однією ключовою темою стала незалежність центробанків. Учасники конференції наголошували на необхідності захищати її в умовах тиску, пов’язаного з державними фінансами, та геополітичних криз.

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Обговорювали й штучний інтелект. За словами Лепушинського, професор Массачусетського технологічного інституту Саймон Джонсон наголосив: зупиняти розвиток технологій із міркувань безпеки нереалістично та контрпродуктивно. Натомість потрібно управляти їхнім упровадженням і сприяти появі нових завдань, які потребують людського досвіду. Інновації розширюють можливості установ, але не знімають із них відповідальності.

Україну на конференції розглядали як джерело практичного досвіду. Зокрема, голова Банку Італії Фабіо Панетта відзначив здатність НБУ зберігати монетарну та фінансову стабільність, адаптуючи інструменти до війни. Також учасники звернули увагу на поступ у наближенні законодавства до норм ЄС і розвиток безготівкових платежів.

Редакція PSM звертає увагу, що для українців ці принципи мають практичне значення: від довіри до регулятора та якості його рішень залежить передбачуваність фінансового середовища. Водночас виступ окреслює підходи до роботи під час криз і не містить оголошень про зміну ставок, валютних обмежень чи правил для клієнтів банків.

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