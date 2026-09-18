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НБУ випустив нову пам’ятну монету, присвячену символу української культури

18.09.2026 10:10
Микола Деркач

Нацбанк України ввів в обіг нову срібну пам’ятну монету «Червона рута — голос поколінь». Вона присвячена одному з найвідоміших культурних символів України, який уже десятиліттями об’єднує різні покоління українців.

НБУ випустив нову пам’ятну монету, присвячену символу української культури

Фото: НБУ

«Є пісні, які звучать крізь десятиліття, стають голосом поколінь. Саме такою є «Червона рута» Володимира Івасюка. Її співали різні покоління українців. Вона звучала на фестивалях і родинних святах, зі сцени й просто серед друзів. Лунала в різні часи й об’єднувала людей, які могли не знати одне одного, але знали ці слова й цю мелодію, — йдеться у повідомленні НБУ. — Минають десятиліття, та навіть сьогодні «Червону руту» переспівують молоді виконавці, вкотре підтверджуючи, що українська пісня має власний голос – щирий, сильний, впізнаваний і щоразу новий. Тому саме цій пісні та її автору ми присвячуємо нову срібну пам’ятну монету «Червона рута – голос поколінь»».

Який вигляд має монета?

Номінал монети – 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла 925 проби, масою 31,1 г.

На аверсі монети зображено стилізований портрет Володимира Івасюка за піаніно з нотним станом та ручкою. На піаніно розміщено монограму митця, а на тлі – Карпатські гори, з яких тече річка, що своєю формою нагадує скрипку. Русло річки, простягаючись через збірку творів, з якої починається легенда, символічно поєднує аверс монети з її реверсом. Праворуч від портрета – стилізована квітка червоної рути, а над нею – силует дівчини з квіткою в руках.

НБУ випустив нову пам’ятну монету, присвячену символу української культури

Фото: НБУ

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На реверсі – річка, що перетворюється на нотний стан з уривком мелодії “Червона рута”, яка розбиває каміння режиму, даючи свободу квітці червоної рути – символу національного духу, культурної ідентичності, любові та світла, і продовжує звучати крізь часи.

НБУ випустив нову пам’ятну монету, присвячену символу української культури

Фото: НБУ

  • Художниця – Олександра Кучинська.
  • Скульптори – Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.
  • Тираж – до 10 000 штук.

Як придбати монету?

Пам’ятну монету можна буде придбати на сайті інтернет-магазину нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів. Інформацію про початок продажів дізнавайтеся на їхніх сайтах.

Редакція PSM звертає увагу, що монета «Червона рута — голос поколінь» вийшла обмеженим тиражем і насамперед є колекційним випуском. Вона продовжує серію НБУ «Українська спадщина», у межах якої регулятор увічнює в металі знакові явища української культури та історії.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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