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Безпека та регулювання ШІ: засновник Nvidia виступив із гучною заявою

17.09.2026 11:30
Микола Деркач

Генеральний директор та засновник Nvidia Дженсен Хуанг виступив проти запровадження нових законів для регулювання штучного інтелекту

Безпека та регулювання ШІ: засновник Nvidia виступив із гучною заявою

Фото: chatgpt.com

На конференції Salesforce Dreamforce він заявив, що безпека ШІ передусім є інженерним завданням, а наявних законів і ринкових механізмів достатньо, щоб стримувати компанії від запуску небезпечних продуктів.

На думку Хуанга, штучний інтелект не є якоюсь принципово новою «формою розуму», а залишається створеною людьми обчислювальною системою — програмним забезпеченням і обладнанням. Тому ризики таких систем, за його словами, мають контролювати самі розробники, а чинні правові норми можуть застосовуватися і до продуктів на базі ШІ.

Керівник Nvidia вважає, що компанія не повинна випускати продукт, якщо не впевнена у його функціональності та безпеці. Він також відкинув тезу, що технологічному бізнесу доводиться обирати між швидкістю інновацій і безпечністю: розробники можуть рухатися швидко, але мають пригальмувати, якщо бачать, що система виходить з-під контролю або продукт не готовий до безпечного запуску.

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Позиція Хуанга стала частиною ширшої дискусії в технологічній індустрії, яка цього року стала однією з центральних тем Dreamforce. Керівник Anthropic Даріо Амодей, навпаки, закликає посилити координацію у сфері безпеки ШІ, зокрема через незалежні перевірки, спільні стандарти та участь держав. Сем Альтман з OpenAI також визнає ризики швидкого розвитку технології, хоча висловлює довіру до здатності індустрії контролювати їх.

Для України ця дискусія також актуальна. Мінцифра спочатку обрала модель bottom-up — із добровільними кодексами, рекомендаціями та регуляторною «пісочницею», щоб дати бізнесу час підготуватися до нових вимог. Водночас у 2026 році відомство перейшло до підготовки профільного закону про ШІ, який має синхронізувати українські правила з європейським AI Act.

Редакція PSM звертає увагу, що суперечка навколо ШІ вже давно виходить за межі суто технологічної сфери. Йдеться про те, де має проходити межа між відповідальністю самих розробників і зовнішніми правилами. Український підхід наразі поєднує обидві моделі: саморегуляцію на перехідному етапі та подальше законодавче врегулювання.

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Джерела: techcrunch.com; cbsnews.com.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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