Безпека та регулювання ШІ: засновник Nvidia виступив із гучною заявою

Генеральний директор та засновник Nvidia Дженсен Хуанг виступив проти запровадження нових законів для регулювання штучного інтелекту

На конференції Salesforce Dreamforce він заявив, що безпека ШІ передусім є інженерним завданням, а наявних законів і ринкових механізмів достатньо, щоб стримувати компанії від запуску небезпечних продуктів.

На думку Хуанга, штучний інтелект не є якоюсь принципово новою «формою розуму», а залишається створеною людьми обчислювальною системою — програмним забезпеченням і обладнанням. Тому ризики таких систем, за його словами, мають контролювати самі розробники, а чинні правові норми можуть застосовуватися і до продуктів на базі ШІ.

Керівник Nvidia вважає, що компанія не повинна випускати продукт, якщо не впевнена у його функціональності та безпеці. Він також відкинув тезу, що технологічному бізнесу доводиться обирати між швидкістю інновацій і безпечністю: розробники можуть рухатися швидко, але мають пригальмувати, якщо бачать, що система виходить з-під контролю або продукт не готовий до безпечного запуску.

Читайте також: ШІ вчиться розуміти мову тварин: чи зможемо ми скоро говорити з ними

Позиція Хуанга стала частиною ширшої дискусії в технологічній індустрії, яка цього року стала однією з центральних тем Dreamforce. Керівник Anthropic Даріо Амодей, навпаки, закликає посилити координацію у сфері безпеки ШІ, зокрема через незалежні перевірки, спільні стандарти та участь держав. Сем Альтман з OpenAI також визнає ризики швидкого розвитку технології, хоча висловлює довіру до здатності індустрії контролювати їх.

Для України ця дискусія також актуальна. Мінцифра спочатку обрала модель bottom-up — із добровільними кодексами, рекомендаціями та регуляторною «пісочницею», щоб дати бізнесу час підготуватися до нових вимог. Водночас у 2026 році відомство перейшло до підготовки профільного закону про ШІ, який має синхронізувати українські правила з європейським AI Act.

Редакція PSM звертає увагу, що суперечка навколо ШІ вже давно виходить за межі суто технологічної сфери. Йдеться про те, де має проходити межа між відповідальністю самих розробників і зовнішніми правилами. Український підхід наразі поєднує обидві моделі: саморегуляцію на перехідному етапі та подальше законодавче врегулювання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Зворотний бік Місяця сильно відрізняється від видимого: ось чому

У Таїланді знайшли новий вид рослини — квітку диявола

Учені знайшли на Марсі загадкові отвори невідомого походження

Джерела: techcrunch.com; cbsnews.com.