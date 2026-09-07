OpenAI представила GPT-6 Astra: що вміє нова модель

OpenAI представила GPT-6 Astra — свою нову флагманську модель штучного інтелекту, розраховану на складні багатоетапні завдання. Компанія називає її своєю найпотужнішою моделлю та робить особливий акцент на роботі з комп’ютером, програмуванні, дослідженнях і кібербезпеці

Одна з головних особливостей Astra — здатність безпосередньо працювати з комп’ютером і браузером. Модель може виконувати завдання в різних програмах, взаємодіяти з вебсайтами, аналізувати інформацію та проходити складні робочі процеси, які раніше вимагали постійної участі користувача.

Також Astra може створювати документи, електронні таблиці та презентації відповідно до заданих шаблонів та інструкцій і перебудовувати свою роботу, якщо користувач змінює вимоги вже під час виконання завдання.

Особливу увагу OpenAI приділила можливостям нової моделі у сфері кібербезпеки. GPT-6 Astra стала першою моделлю компанії, яка досягла критичного рівня кіберможливостей за внутрішньою системою оцінювання OpenAI. За певних умов вона здатна знаходити раніше невідомі вразливості програмного забезпечення та розробляти способи їх використання.

Через це компанія посилила захисні механізми навколо нової моделі. У звичайній версії Astra обмежуватиме виконання частини складних кіберзавдань, які можуть використовуватися не лише для захисту систем, а й для атак.

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Для фахівців із кібербезпеки OpenAI окремо розвиває програму Daybreak. Вона має дати перевіреним спеціалістам ширший доступ до можливостей моделей для пошуку вразливостей, аналізу шкідливого ПЗ та створення захисних інструментів. Компанія також оголосила про $1 млрд підтримки цієї ініціативи.

Наразі GPT-6 Astra поступово відкривають для обмеженого кола організацій. Протягом наступних днів OpenAI планує надати доступ користувачам ChatGPT Plus, Pro, Business та Enterprise. Модель також з’явиться в OpenAI API, Microsoft Azure та AWS Bedrock.

На думку редакції PSM, запуск GPT-6 Astra показує, що конкуренція між розробниками ШІ дедалі більше зміщується від звичайних чат-ботів до систем, здатних самостійно виконувати повноцінні робочі процеси. Водночас стрімке зростання можливостей таких моделей у кібербезпеці робить питання контролю та захисту не менш важливим, ніж їхня продуктивність.

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Джерело: Finextra.