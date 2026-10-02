Скільки податків сплатили українці у 2026

Український бізнес продовжує наповнювати бюджет, попри втрати від обстрілів і перебої в роботі. Водночас руйнування підприємств та логістики дедалі більше позначаються на темпах сплати податків

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

У вересні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 79,6 млрд грн податків та зборів, які адмініструє Державна податкова служба.

Основні надходження:

ПДВ – сплата 46,8 млрд грн (з них відшкодовано платникам 9,9 млрд грн);

ПДФО – 20,3 млрд грн;

акцизний податок (з вироблених та ввезених товарів) – 12,3 млрд грн;

податок на прибуток підприємств – 4,3 млрд грн;

рентна плата – 3,7 млрд гривень.

Загалом за підсумками девʼяти місяців 2026 року надходження до загального фонду державного бюджету становили 1,027 трлн грн. І цей показник на 76,8 млрд грн або +8,1% більший, ніж за аналогічний період минулого року.

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На темпи податкових надходжень все активніше впливає посилення атак ворога на бізнес, що призводить до перебоїв у виробництві та логістиці, а також втрат виробничих потужностей та готової продукції.

«Економіку рухає бізнес. І ми вдячні підприємствам за те, що попри плани ворога знищувати все – вони тримаються і виконують свої податкові обов’язки, розуміючи, що від наповнення бюджету залежить захист країни. ДПС завжди готова підтримувати тих, хто допомагає стабілізувати економічну ситуацію», – зазначив в. о. Голови Державної податкової служби України Юрій Конюшенко.

Редакція PSM звертає увагу, що зростання податкових надходжень у гривневому вимірі не обов’язково означає відповідне пожвавлення економіки. Для повнішої оцінки варто враховувати інфляцію, зміни в оподаткуванні та виконання бюджетного плану. Наведена сума охоплює лише платежі, які адмініструє ДПС, а не всі доходи державного бюджету.

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