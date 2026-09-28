Уряд планує підвищити ПДВ: подробиці

Уряд заклав у проєкт державного бюджету на 2027 рік підвищення базової ставки ПДВ на один відсотковий пункт — із 20% до 21%. Додаткові надходження планують використати для створення механізму страхування бізнесу від воєнних ризиків

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, рішення є непопулярним, однак уряд наразі не бачить іншого внутрішнього джерела для формування відповідного фінансового резерву.

Йдеться про спеціальний фонд, із якого підприємствам мають оперативно компенсувати збитки, завдані російськими ракетними та дроновими атаками. Ідея передбачає, що держава сформує власну частину фінансування, а решту спробує залучити від міжнародних партнерів.

За словами Корецького, Україна розраховує внести до фонду близько $1 млрд. Ще приблизно $4 млрд уряд хоче отримати від партнерів. Таким чином, загальний обсяг ресурсу може сягнути близько $5 млрд.

Ці гроші мають стати фінансовою «подушкою» для компаній, які втрачають виробничі потужності, обладнання, склади чи інші активи внаслідок російських ударів.

Раніше Міністерство економіки та довкілля також опрацьовувало модель окремого страхового фонду для бізнесу, який дозволив би швидше компенсувати такі втрати. Одним із потенційних джерел наповнення і розглядається підвищення ПДВ.

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Корецький наголосив, що остаточного рішення ще немає. Перед ухваленням змін уряд планує провести консультації з народними депутатами та представниками бізнесу.

Логіка Кабміну полягає в тому, що Україна має показати міжнародним партнерам власну участь у фінансуванні такого механізму, а вже після цього просити їх збільшити цей внесок у кілька разів.

За словами прем’єра, міжнародні партнери загалом підтримують ідею створення фонду для швидкого відшкодування воєнних збитків бізнесу.

Питання додаткових доходів бюджету стає особливо гострим на тлі значних фінансових потреб держави. Зокрема, у 2027 році Україні, за оцінками уряду, може бракувати десятків мільярдів доларів на оборону, частину яких також планують залучати за рахунок міжнародної допомоги.

На думку редакції PSM, створення окремого механізму страхування воєнних ризиків може стати важливим інструментом підтримки бізнесу, особливо в регіонах, які регулярно потерпають від обстрілів. Водночас підвищення ПДВ навіть на один відсотковий пункт матиме ширший вплив на економіку, тому ключовими залишаються прозорість використання коштів і чітке розуміння того, як саме працюватиме майбутній фонд.

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Джерела: Delo.ua, ТСН.Тиждень.