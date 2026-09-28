Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Магнітні бурі та сонячні спалахи: чого очікувати цього тижня

28.09.2026 12:20
Микола Деркач

Наприкінці вересня геомагнітна активність має поступово знизитися. Основні служби космічної погоди не прогнозують сильних магнітних бур на початку нового тижня, хоча ситуація на Сонці може змінюватися досить швидко

Магнітні бурі та сонячні спалахи: чого очікувати цього тижня

Фото: chatgpt.com

Нагадаємо, що геомагнітна активність почала помітно зростати ще 24 вересня, коли K-індекс піднявся до 5,5 балів (за 9-ти бальною шкалою) — це вже відповідає рівню слабкої магнітної бурі. 25 вересня показник залишався високим і становив 5,4, а 26 вересня — 5,0.

За прогнозом NOAA Space Weather Prediction Center, після впливу швидкого потоку сонячного вітру та періоду збурень геомагнітне поле має заспокоїтися. На 27 вересня очікуються переважно спокійні умови, як і 28 числа — К-індекс не повинен вийти за межі 4,1 бала. Сонячна активність при цьому залишається низькою, хоча зберігається невелика ймовірність окремого спалаху M-класу.

Схожий прогноз дає бельгійський Solar Influences Data and Analysis Centre (SIDC). У бюлетені від 27 вересня фахівці прогнозують на 27-29 вересня спокійний геомагнітний фон із K-індексом нижче 4. Водночас на Сонці з імовірністю понад 50% можливі спалахи C-класу. Потік високоенергетичних протонів має залишатися на спокійному рівні.

Читайте також: Google хоче винести ШІ-обчислення у космос

Британський Met Office також очікує послаблення геомагнітної активності. За його оцінкою, швидкі потоки сонячного вітру, які раніше могли спричиняти збурення, поступово слабшатимуть. 28-29 вересня ситуація має бути переважно спокійною. Спрямованих до Землі корональних викидів маси в доступних спостереженнях не зафіксували.

Дані Meteoagent також показують зниження активності: після K-індексу близько 4,1 27 вересня прогноз становить приблизно 2 28 вересня та 1,7 29 вересня. Це нижче порога Kp 5, з якого починається магнітна буря рівня G1.

Магнітні бурі та сонячні спалахи: чого очікувати цього тижня

Для України це означає, що на початку тижня сильних магнітних бур наразі не очікується. Водночас точність космічних прогнозів помітно знижується зі збільшенням горизонту прогнозування, тому ситуація у другій половині тижня ще може змінитися.

Редакція PSM звертає увагу, що сонячний спалах сам по собі не означає початок магнітної бурі. Значні збурення біля Землі залежать, зокрема, від того, чи супроводжується спалах корональним викидом маси, куди він спрямований та з якою швидкістю рухається. Тому актуальний прогноз варто перевіряти ближче до конкретної дати.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Вчені використали штучну шкіру для нового типу акумуляторів

Нобелівський лауреат оцінив шанси людства пережити наступні 50 років

Науковці створили батарею, яка працює в організмі та поступово розкладається

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
Учені знайшли незвичайну молекулу в атмосфері екзопланети 26.09.2026

Учені знайшли незвичайну молекулу в атмосфері екзопланети
Чи чекати магнітних бур та сонячних спалахів на цих вихідних 25.09.2026

Чи чекати магнітних бур та сонячних спалахів на цих вихідних
Люди вперше отримали радіосигнал із далекої планети 24.09.2026

Люди вперше отримали радіосигнал із далекої планети
Учені оцінили розвиток життя на 29 екзопланетах 23.09.2026

Учені оцінили розвиток життя на 29 екзопланетах
Чому далекі світи не мають океанів і шансів на життя — учені 22.09.2026

Чому далекі світи не мають океанів і шансів на життя — учені
NASA знайшло на Місяці новий гігантський кратер, який утворюється раз на століття 18.09.2026

NASA знайшло на Місяці новий гігантський кратер, який утворюється раз на століття

Вибір редакції
Всі
Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною
ТОП статей 28.09.2026

Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною

 Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії
ТОП статей 21.09.2026

Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії

 UPI в Індії: як працюють платежі без комісії і хто за них платить
ТОП статей 18.09.2026

UPI в Індії: як працюють платежі без комісії і хто за них платить

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика
ТОП статей 14.09.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  17:00

Наближається Uptober: чого чекати від Біткоїна у жовтні

 Сьогодні  15:50

Учені створили акумулятор із рекордною щільністю енергії

 Сьогодні  14:40

4 події тижня, які можуть сильно вплинути на крипторинок

 Сьогодні  13:30

Пітер Шифф попередив про ризик обвалу S&P 500

 Сьогодні  12:20

Магнітні бурі та сонячні спалахи: чого очікувати цього тижня

 Сьогодні  11:10

Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною

 Сьогодні  10:10

Криптотрейдер перетворив $870 на понад $312 тисяч за п’ять годин

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image