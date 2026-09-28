Магнітні бурі та сонячні спалахи: чого очікувати цього тижня

Наприкінці вересня геомагнітна активність має поступово знизитися. Основні служби космічної погоди не прогнозують сильних магнітних бур на початку нового тижня, хоча ситуація на Сонці може змінюватися досить швидко

Нагадаємо, що геомагнітна активність почала помітно зростати ще 24 вересня, коли K-індекс піднявся до 5,5 балів (за 9-ти бальною шкалою) — це вже відповідає рівню слабкої магнітної бурі. 25 вересня показник залишався високим і становив 5,4, а 26 вересня — 5,0.

За прогнозом NOAA Space Weather Prediction Center, після впливу швидкого потоку сонячного вітру та періоду збурень геомагнітне поле має заспокоїтися. На 27 вересня очікуються переважно спокійні умови, як і 28 числа — К-індекс не повинен вийти за межі 4,1 бала. Сонячна активність при цьому залишається низькою, хоча зберігається невелика ймовірність окремого спалаху M-класу.

Схожий прогноз дає бельгійський Solar Influences Data and Analysis Centre (SIDC). У бюлетені від 27 вересня фахівці прогнозують на 27-29 вересня спокійний геомагнітний фон із K-індексом нижче 4. Водночас на Сонці з імовірністю понад 50% можливі спалахи C-класу. Потік високоенергетичних протонів має залишатися на спокійному рівні.

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Британський Met Office також очікує послаблення геомагнітної активності. За його оцінкою, швидкі потоки сонячного вітру, які раніше могли спричиняти збурення, поступово слабшатимуть. 28-29 вересня ситуація має бути переважно спокійною. Спрямованих до Землі корональних викидів маси в доступних спостереженнях не зафіксували.

Дані Meteoagent також показують зниження активності: після K-індексу близько 4,1 27 вересня прогноз становить приблизно 2 28 вересня та 1,7 29 вересня. Це нижче порога Kp 5, з якого починається магнітна буря рівня G1.

Для України це означає, що на початку тижня сильних магнітних бур наразі не очікується. Водночас точність космічних прогнозів помітно знижується зі збільшенням горизонту прогнозування, тому ситуація у другій половині тижня ще може змінитися.

Редакція PSM звертає увагу, що сонячний спалах сам по собі не означає початок магнітної бурі. Значні збурення біля Землі залежать, зокрема, від того, чи супроводжується спалах корональним викидом маси, куди він спрямований та з якою швидкістю рухається. Тому актуальний прогноз варто перевіряти ближче до конкретної дати.

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