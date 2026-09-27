Google хоче винести ШІ-обчислення у космос

Google готується вперше перевірити власні ШІ-прискорювачі безпосередньо на орбіті. Експеримент стане першим практичним етапом Project Suncatcher — проєкту, який у перспективі може перенести частину потужностей для штучного інтелекту з наземних дата-центрів у космос

Як повідомляє Reuters, наступного тижня Google планує запустити прототип супутника з власними Tensor Processing Units (TPU) на низьку навколоземну орбіту. Місія відбудеться в межах запуску SpaceX Transporter-18 у партнерстві з компанією Planet.

Головне завдання — перевірити, чи здатні ШІ-чипи стабільно працювати в умовах космосу: витримувати сильні навантаження під час запуску, підвищену радіацію та різкі перепади температур. Космічне випромінювання може спричиняти помилки в електроніці, зокрема так звані bit flips — мимовільну зміну значення окремих бітів даних.

Окремий виклик — охолодження. У вакуумі немає повітря, тому звичайні системи охолодження дата-центрів там не працюють. Google тестуватиме конструкцію з тепловими трубками та радіаторами.

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Ідея Project Suncatcher полягає у створенні в майбутньому мереж супутників із десятками TPU, які зможуть обробляти ШІ-навантаження на орбіті. За даними Google, супутники на низькій орбіті можуть отримувати до восьми разів більше сонячної енергії, ніж наземні установки. У 2027 році компанія також планує випробувати два супутники з високошвидкісним лазерним зв’язком.

Для України розвиток орбітальних обчислень цікавий насамперед через потенціал супутникових технологій, автономних систем і нових підходів до енергоживлення потужної електроніки.

Редакція PSM звертає увагу, що наразі йдеться лише про експеримент, а не про готовий космічний дата-центр. Висока вартість запусків, складність охолодження та виробництва супутників означають, що комерційне використання таких систем може бути ще за кілька років.

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