Google інвестує $5 млн у платформу «Обрій»

Компанія Google оголосила про виділення гранту в розмірі $5 млн на розвиток цифрової екосистеми ринку праці Обрій

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Систему Обрій розробляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Міністерством цифрової трансформації України. Імплементатор — BRDO (Better Regulation Delivery Office, Офіс ефективного регулювання). Фінансування допоможе масштабувати систему та розширити її можливості для громадян, роботодавців і держави.

Про партнерство оголосили 25 червня під час Ukraine Recovery Conference (URC 2026) у Гданську. У церемонії взяли участь Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, Віцепрезидентка Google з питань взаємодії з органами влади та публічної політики в Європі Аннет Кробер-Ріль, а також заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.

«Для нас це не просто інвестиція в технології. Це інвестиція в людей та економічне відновлення України. Ми раді, що Google розширює співпрацю з українським урядом і вперше в історії підтримує створення цифрової інфраструктури ринку праці. Завдяки цьому партнерству ми зможемо швидше поєднати шукачів роботи із можливостями навчання та працевлаштування, а бізнес — із необхідними йому та доступними фахівцями», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

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«Україна демонструє всьому світові, як за допомогою технологій та ШІ можна будувати стійку економіку навіть за найскладніших обставин. Цей грант – не просто фінансування платформи, це інвестиція у винятковий людський потенціал та винахідливість, які ми спостерігаємо тут щодня. Ми пишаємось можливістю підтримати наших партнерів в українському уряді, які вже сьогодні створюють модель майбутнього», — наголосила віцепрезидентка Google з питань взаємодії з органами влади та публічної політики в Європі Аннет Кробер-Ріль.

Фінансування буде спрямоване на розвиток сервісів оцінювання навичок і кар’єрної навігації, автоматичного підбору вакансій та програм навчання, цифрового профілю користувача, електронного працевлаштування та прогнозування потреб ринку праці.

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