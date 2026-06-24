У Дії відкрили нові категорії заяв до Реєстру збитків

Українці отримали можливість подавати через портал Дія заяви за чотирма новими категоріями до Міжнародного реєстру збитків, створеного для фіксації шкоди, завданої російською агресією проти України

Про нововведення повідомили юристи громадської ініціативи «Юридичний порадник для ВПО». За їхніми словами, нові категорії охоплюють випадки, які раніше не були представлені в системі або потребували окремого механізму подання заяв.

Серед нових категорій, доступних для подання через Дію, з’явилася А2.10 «Інші порушення міжнародного права прав людини або міжнародного гуманітарного права». Вона призначена для осіб, які зазнали серйозної шкоди внаслідок дій росії, але їхній випадок не підпадає під жодну з уже відкритих категорій Реєстру збитків. Зокрема, йдеться про моральні страждання, приниження людської гідності та інші порушення основоположних прав.

Також відкрито категорію А3.7 «Інші економічні втрати». Вона охоплює широкий перелік збитків, яких зазнали громадяни через війну. Серед них — втрата фінансової підтримки через загибель або зникнення близької людини, витрати на лікування та реабілітацію, поховання членів сім’ї, а також втрата чи пошкодження майна, яке не підпадає під інші категорії компенсацій.

Ще одна нова категорія — А4.1 «Втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях». Подати заяву можуть власники житлової та нежитлової нерухомості, які через окупацію не мають можливості користуватися своїм майном або розпоряджатися ним.

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Крім того, українцям стала доступною категорія А4.2 «Втрата доступу до освіти». Вона стосується випадків, коли людина не змогла продовжити або завершити навчання через повномасштабну війну, окупацію території, руйнування навчального закладу чи інші наслідки російської агресії.

Подати заяву можна через застосунок або портал Дія. Для цього необхідно авторизуватися, обрати відповідну категорію та надати документи або інші докази, які підтверджують завдані збитки.

У «Юридичному пораднику для ВПО» наголошують, що Реєстр збитків не здійснює виплат компенсацій. Його завдання — збір та систематизація доказів шкоди, завданої російською агресією, які можуть бути використані майбутнім міжнародним компенсаційним механізмом.

Редакція PSM7 звертає увагу, що розширення переліку категорій дозволяє зафіксувати не лише матеріальні втрати, а й наслідки війни, які раніше залишалися поза межами компенсаційних механізмів. Для багатьох українців це можливість офіційно задокументувати шкоду від окупації, втрати доступу до освіти або інших порушень прав, що може мати важливе значення під час майбутнього розгляду питань відшкодування збитків.

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