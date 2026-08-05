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Україна переходить на новий стандарт КЕП

05.08.2026 13:40
Ольга Деркач

Кабінет Міністрів остаточно затвердив перехід на національний криптографічний алгоритм «Купина» для кваліфікованих електронних підписів. Нові правила почнуть діяти з 1 вересня 2026 року, однак власникам чинних КЕП не доведеться терміново перевипускати ключі

Україна переходить на новий стандарт КЕП

Фото: magnific.com/rawpixel.com

Український алгоритм замінить радянський ГОСТ

Ухвалена урядом постанова закріплює використання національних криптографічних стандартів замість застарілого алгоритму ГОСТ. Перехід має посилити захист електронних підписів від сучасних кіберзагроз і зменшити залежність цифрової інфраструктури України від успадкованих технологій.

«Купина» використовуватиметься для створення нових кваліфікованих електронних підписів. З 1 вересня 2026 року всі нові сертифікати КЕП видаватимуть винятково за цим стандартом.

Водночас перехід не передбачає одномоментного припинення роботи раніше виданих ключів. Чинні КЕП можна буде використовувати до завершення строку дії відповідних сертифікатів. Отже, громадянам і представникам бізнесу не потрібно достроково перевипускати електронні підписи лише через зміну алгоритму.

Що буде з раніше підписаними документами

Документи, угоди й інші файли, підписані до набрання чинності новими правилами, збережуть юридичну силу. Зміна стандарту не скасовує та не обмежує чинність операцій, проведених із використанням попередніх алгоритмів.

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Інформаційні системи повинні підтримувати перевірку раніше створених підписів. Водночас нові операції після переходу здійснюватимуться за алгоритмом «Купина». Такий підхід має забезпечити сумісність документів і поступовий перехід без зупинення цифрових процесів.

Як підготуватися бізнесу та розробникам

Компаніям і розробникам варто заздалегідь перевірити, чи підтримує їхнє програмне забезпечення новий криптографічний стандарт. Для цього слід звернутися до технічної підтримки систем, у яких створюються або перевіряються електронні підписи.

Якщо необхідного оновлення ще немає, його потрібно встановити до 1 вересня 2026 року. Завчасна перевірка допоможе уникнути технічних збоїв після початку видачі нових сертифікатів КЕП.

Перехід на «Купину» не потребує термінової заміни чинних електронних підписів і не впливає на юридичну силу раніше підписаних документів. Головне завдання для бізнесу та розробників — до 1 вересня перевірити готовність програмного забезпечення працювати з новим стандартом. Для громадян зміна відбуватиметься поступово: старі ключі діятимуть до завершення строку сертифікатів, а нові видаватимуться вже на основі українського криптографічного алгоритму.

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Джерело: Мінцифри.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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