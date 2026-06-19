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Оцифрування трудових книжок в Україні провалилося: що далі

19.06.2026 16:50
Микола Деркач

Перехід України на електронний облік трудової діяльності зіткнувся з серйозними викликами. Завершити оцифрування трудових книжок до 10 червня 2026 року не вдалося, тому уряд готує зміни, які дозволять продовжити процес без жорстких часових рамок

Оцифрування трудових книжок в Україні провалилося: що далі

Фото: chatgpt.com

Заплановані терміни виявилися недосяжними

Про те, що завершити реформу у визначений строк не вдалося, повідомила народна депутатка від фракції Слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк.

Електронні трудові книжки мали стати основою сучасної системи обліку трудового стажу, замінивши паперові документи та спростивши доступ до інформації про трудову діяльність громадян. Однак станом на травень 2026 року до системи внесли близько 11,4 млн скан-копій документів, тоді як значна частина даних про стаж українців досі залишається неповною або потребує додаткової перевірки.

Війна стала головною перепоною

Однією з основних причин затримки стала повномасштабна війна.

Унаслідок бойових дій багато підприємств втратили паперові архіви через руйнування або евакуацію. Крім того, чимало документів залишилися на тимчасово окупованих територіях. Через це підтвердження трудового стажу для частини громадян стало складним або взагалі неможливим.

Додаткові труднощі створили масове переміщення населення та припинення діяльності окремих підприємств, які більше не можуть надати необхідні документи для підтвердження трудового стажу.

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Користувачі скаржаться на затримки з перевіркою даних

Проблеми виникли не лише через війну, а й через особливості роботи системи.

Українці повідомляють про тривале опрацювання документів після завантаження скан-копій через портал Пенсійного фонду. В окремих випадках перевірка даних триває місяцями.

Складною залишається ситуація для людей, які працювали на підприємствах, що були ліквідовані без передачі документів до державних архівів. За відсутності підтверджувальних документів окремі періоди стажу можуть не потрапити до електронного реєстру.

Що пропонує уряд

Міністерство соціальної політики пропонує скасувати встановлений дедлайн та дозволити Пенсійному фонду продовжувати внесення даних до реєстру після червня 2026 року.

У разі ухвалення відповідних змін наповнення бази триватиме у звичайному режимі, а держава зможе зосередитися на пошуку механізмів підтвердження стажу для громадян, чиї документи були втрачені або пошкоджені через війну.

Від повноти цих даних залежить право українців на своєчасне призначення пенсії та коректний розрахунок пенсійних виплат.

Редакція PSM7 звертає увагу: продовження термінів оцифрування насамперед має захистити працівників від втрати підтвердженого трудового стажу через обставини, спричинені війною. Це також дає роботодавцям і громадянам додатковий час для пошуку архівних документів та усунення можливих помилок у реєстрах.

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Допоміжні матеріали: napensii.ua.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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