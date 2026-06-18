НКЦПФР спрощує випуск акцій за європейським зразком

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розробила законопроєкт, який має спростити процедуру реєстрації непублічних випусків акцій та наблизити українську ринкову інфраструктуру до європейських стандартів. Документ передбачає, що реєстрацію певних випусків акцій здійснюватиме Центральний депозитарій цінних паперів, а не Комісія

Йдеться насамперед про приватні розміщення акцій серед заздалегідь визначеного кола інвесторів — тих випадків, коли кількість некваліфікованих інвесторів не перевищує 150 осіб, а розрахунки проводяться виключно грошовими коштами. Наразі ж компанія під час емісії акцій змушена взаємодіяти одразу з кількома установами — НКЦПФР, Центральним депозитарієм та державними реєстраторами, що ускладнює і затягує процес.

Подібні кроки НКЦПФР робить не вперше: комісія системно працює над наближенням українського ринку капіталу до європейських практик. Раніше Комісія вже наголошувала, що легалізація та регулювання фінансового ринку — це шанс трансформувати економіку, особливо у контексті поствоєнного відновлення. У коментарі для PSM представники НКЦПФР зазначали: «Для України цей процес має ще глибше значення — як із точки зору економічної стабільності, так і в контексті поствоєнного відновлення».

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Законопроєкт пропонує запровадити принцип «єдиного вікна» — більшість процедур здійснюватиметься через Центральний депозитарій, що скоротить строки та адміністративне навантаження на бізнес. Подібні підходи вже діють у низці країн ЄС, зокрема в Німеччині, Франції та Італії. Окрім того, документ передбачає можливість подання через Центральний депозитарій документів для державної реєстрації акціонерних товариств та внесення змін до статутного капіталу в електронній формі.

«Наше завдання — зробити український ринок капіталу швидшим, сучаснішим і зрозумілішим для бізнесу та інвесторів. Якщо компанія залучає капітал серед визначеного кола інвесторів, вона не повинна проходити надмірні бюрократичні процедури. Ми впроваджуємо європейські підходи та створюємо умови, за яких залучення інвестицій в Україні буде простішим і швидшим», — зазначив голова НКЦПФР Олексій Семенюк.

На думку редакції, ця інціатива — частина значно ширшого тренду останніх місяців: НКЦПФР послідовно рухається в напрямку дерегуляції та цифровізації ринку капіталу, включно з планами запуску особових інвестиційних рахунків і так званих «народних IPO». Спрощення процедур для непублічних розміщень може стати додатковим стимулом для середнього бізнесу залучати капітал саме через офіційні інструменти ринку, а не через альтернативні (і часто менш прозорі) канали фінансування.

Законопроєкт не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Очікується, що його ухвалення дозволить скоротити строки реєстрації випуску акцій та зробити процес залучення капіталу ефективнішим і зручнішим для українських компаній.

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Джерело: НКЦПФР.